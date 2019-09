La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 31/ago/2019 Remo:

Tres victorias del Boat Club en la Regata Oficial en La Plata







Dos llegaron en Doble Par, con el campeón panamericano Joel Romero en ambos botes. La restante fue de Marcelo Kury en Single Master. Además, Tobías Viera Veneziani se quedó con la medalla de plata. Fue la anteúltima regata oficial antes del Campeonato Argentino. El equipo oficial de remo del Campana Boat Club llevó adelante una gran actuación en el Club de Regatas La Plata, en Ensenada, provincia de Buenos Aires, donde reunió tres medallas de oro y una de plata. Así, en aguas del Río Santiago, el team Celeste consiguió subirse cuatro veces al podio, en una regata en la que presentó cinco tripulaciones. Dos de las medallas doradas fueron conseguidas por Joel Romero, flamante campeón panamericano de ochos (M8+), en su regreso a la competencia nacional. Primero ganó con Gregorio Zanini en Doble Par Sub 23 (BM2x), la categoría que le corresponde por su edad (21). Y luego lo hizo junto a Josué Viera Veneziani en Doble Par categoría Senior (M2x). La tercera victoria del equipo dirigido por Gustavo Hereñú estuvo a cargo de Marcelo Kury, una verdadera garantía en single master. Pero muy meritorio también fue el resultado obtenido por Tobías Viera Veneziani, gran promesa del remo campanense, en single categoría menor. "Tobi" (hijo de Josué), de enorme proyección, fue segundo y sumó valiosos puntos para el campeonato nacional de clubes. Completó la participación del Boat la singlista Juana Modarelli, en categoría menor, quien finalizó en quinta posición. La regata fue fiscalizada por la Comisión de Regatas Internacional del Centro-Oeste y la Patagonia (C.R.I.C.O.P.) La próxima fecha del calendario oficial se llevará a cabo el domingo 22 de septiembre en Tigre, en la Pista Nacional de Remo y Canotaje, que inexplicablemente no sólo no está clausurada, sino que, además, sigue siendo elegida como cancha de remo de competición pese a su altísimo nivel de contaminación ambiental y a los muchos antecedentes que tiene de provocar problemas de salud a los atletas.

TOBÍAS VIERA VENEZIANI, PLATA EN SINGLE MENOR.





JOEL ROMERO Y JOSUE VIERA VENEZIANI LOGRARON LA VICTORIA EN M2x.





JUANA MODARELLI FUE QUINTA EN CATEGORÍA MENOR.



