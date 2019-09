La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 31/ago/2019 Liga Campanense:

Hoy comienza una nueva fecha del Torneo Oficial











PROGRAMACIÓN 15ª FECHA SÁBADO - 14.00 horas: Mega Jrs vs Malvinas / En Las Campanas - 14.00 horas: Otamendi vs Las Palmas / En Leones Azules - 16.00 horas: Villa Dálmine vs El Junior / En Villa Dálmine - 16.00 horas: Las Campanas vs Villanueva / En Las Campanas - 16.00 horas: Def. de La Esperanza vs Juv. Unida / En Leones Azules DOMINGO - 10.00 horas: Dep. San Felipe vs San Cayetano / En Lechuga - 10.00 horas: Albizola vs San Jacinto / En Leones Azules - 12.00 horas: Leones Azules vs La Josefa / En Leones Azules La cuarta jornada de la segunda rueda se abrirá este sábado con cinco partidos en tres escenarios diferentes. Este sábado comenzará la 15ª fecha (cuarta de la segunda rueda) del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol con cinco partidos, en los que estarán presentes los líderes de ambos grupos, a excepción de La Josefa y Albizola, que quedaron programados para mañana domingo. GRUPO A Los tres líderes de esta zona verán acción hoy. Villa Dálmine (31 puntos) enfrentará a El Junior (5) desde las 16.00 horas en el predio Héctor Fillopski de divisiones juveniles, donde buscará volver a la victoria después de su empate ante Deportivo San Cayetano (21) en la fecha pasada. A la misma hora, el otro líder del Grupo A, Defensores de La Esperanza (31), se medirá frente a Juventud Unida (11) en cancha de Leones Azules, sobre la Colectora Norte, en el barrio Otamendi. En tanto, el tercero de la zona, Mega Juniors (25), jugará frente a Malvinas (12) en cancha de Las Campanas desde las 14.00 buscando también volver al triunfo después de su derrota frente a Villa Dálmine (partido que está bajo protesta por supuesta mala inclusión de jugadores de parte del Violeta) y el empate de la fecha pasada ante Deportivo San Felipe. El cuarto partido que tendrá esta fecha del Grupo A se disputará mañana domingo y será un duelo clave en la pelea por el cuarto puesto: Deportivo San Felipe (21) chocará frente a Deportivo San Cayetano (21) en cancha de Lechuga desde las 10 de la mañana. Los que no saldrán a la cancha este fin de semana serán Lechuga FC (que sumará los tres puntos por la baja de Deportivo Río Luján) y Desamparados FC (queda libre). GRUPO B Con cuatro equipos apretados en apenas dos puntos en lo más alto de la tabla, esta zona está cada vez más disputada fecha tras fecha. En esta jornada, hoy habrá dos partidos que protagonizarán dos de esos cuatro equipos. Uno de los líderes, Atlético Las Campanas (26 puntos), se medirá como local desde las 16.00 horas frente a Villanueva (19). El último campeón intentará recuperarse de la derrota sufrida ante Real San Jacinto en la fecha pasada, mientras que Villanueva buscará acercarse al lote de arriba. Además, este partido será la revancha después del "caliente" encuentro que disputaron en la primera rueda. Hoy también jugará Otamendi (24), que luego de quedar libre en la fecha pasada, enfrentará a Las Palmas (6) desde las 14.00 en cancha de Leones Azules. Para mañana quedó la presentación de La Josefa (26), que entre semana venció 4-3 a San Jacinto en un pendiente e igualó la línea de Las Campanas. Es el único invicto del certamen y este domingo desde las 12.00 expondrá esa condición ante Leones Azules (5). En la previa a ese duelo, también en Leones Azules, jugará Albizola (25), que se medirá frente a Real San Jacinto (16) para tratar de seguir prendido bien arriba. Los equipos que no verán acción este fin de semana serán Atlético Las Praderas (sumará los tres puntos por la baja de Puerto Nuevo) y Barrio Lubo (queda libre).

VILLA DALMINE Y EL JUNIOR VOLVERÁN A MEDIRSE EN EL PREDIO HÉCTOR FILLOPSKI



Liga Campanense:

Hoy comienza una nueva fecha del Torneo Oficial

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: