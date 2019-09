La cuarta etapa de la Liga Infantil de Ajedrez de Zona Norte se desarrollará hoy sábado en el Club Náutico Zárate desde las 10.00.

La competencia, abierta para todos los niveles, se dividirá en seis categorías: Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Libres.

Y se realizará por el sistema suizo a seis rondas con la dirección del profesor Fernando Romano.