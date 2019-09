La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 31/ago/2019 Breves: Polideportivas







BRONCE PARA CASCÚ La Selección Argentina de Vóley Sub 19 que integra el campanense Ramsés Cascú (jugador del Club Ciudad de Campana) se subió al podio del Mundial de Túnez después de vencer 3-1 a Egipto en el partido por el tercer puesto. De esta manera, el combinado nacional (que venció con parciales de 25-19, 25-19, 23-25 y 25-17) se tomó revancha de la derrota sufrida en la fase de grupos y culminó el certamen igualando la segunda mejor actuación argentina en este tipo de competencia (ya había sido 3º en 2009, mientras que, como local, fue 2º en 2015, con el campanense Rodrigo Michelón en el plantel). El campeón del Mundial terminó siendo Italia, que venció 3-1 en la final a Rusia (había eliminado a Argentina en semifinales). El conjunto azzurro (que había derrotado al seleccionado nacional en un amistoso previo al certamen) se impuso en el partido decisivo por 26-24, 21-25, 25-19 y 25-18. Así, las posiciones finales quedaron de la siguiente manera: 1) Italia; 2) Rusia; 3) Argentina; 4) Egipto; 5) Irán; 6) Japón; 7) Bulgaria; 8) Bielorrusia; 9) Brasil; 10) República Checa; 11) Corea del Sur; 12) Cuba; 13) Alemania; 14) Nigeria; 15) Estados Unidos; 16) China Taipei. AJEDREZ: LIGA INFANTIL La cuarta etapa de la Liga Infantil de Ajedrez de Zona Norte se desarrollará hoy sábado en el Club Náutico Zárate desde las 10.00. La competencia, abierta para todos los niveles, se dividirá en seis categorías: Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Libres. Y se realizará por el sistema suizo a seis rondas con la dirección del profesor Fernando Romano. DEBUTA ARGENTINA Este sábado, desde las 9.30, la Selección Argentina de Básquet debutará en el Mundial de China cuando enfrente a Corea del Sur por la primera fecha del Grupo B. Los otros dos rivales del combinado nacional en esta primera fase, Rusia y Nigeria, se enfrentarán desde las 5.30. PEQUE, POR LOS OCTAVOS Por la tercera ronda del US Open 2019, Diego Schwartzman se medirá hoy frente al estadounidense Tennys Sandgren, quien derrotó en cuatro sets (6-3, 6-7, 6-3 y 6-4) al canadiense Vasek Pospisil. "El Peque" es el único argentino que sigue con vida en este Grand Slam que ayer volvió a mostrar a un contundente Roger Federer: el suizo venció 6-2, 6-2 y 6-1 al británico Daniel Evans y se metió entre los 16 mejores. También avanzaron a dicha instancia Alex De Minaur (sorprendió a Kei Nishikori), David Goffin, Stanislas Wawrinka y Grigor Dimitrov.

