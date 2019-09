La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 31/ago/2019 Breves: Fútbol







LANÚS, A LA CIMA En el inicio de la quinta fecha de la Superliga, Lanús venció ayer 1-0 como local a Central Córdoba de Santiago del Estero con gol de Carlos Auzqui y, de esa manera, llegó a los 10 puntos y ahora comparte la cima de la tabla de posiciones junto a Boca Juniors y San Lorenzo. Por su parte, el elenco santiagueño cayó al último lugar de la tabla de Promedios (5 puntos en cinco fechas) y permitió que Rosario Central salga de la zona roja en la que también se encuentran Gimnasia de La Plata y Newells. Además, anoche también se jugaron otros dos encuentros: Vélez Sarsfield le ganó 1-0 como visitante a Estudiantes de La Plata con un tempranero tanto de Lucas Robertone, mientras que Defensa y Justicia y Banfield igualaron 0-0 en Florencia Varela. SIGUE LA FECHA La quinta fecha de la Superliga continuará hoy con cuatro encuentros: Argentinos Juniors vs Gimnasia de La Plata (13.15), San Lorenzo vs Unión de Santa Fe (15.30), Patronato de Paraná vs Independiente de Avellaneda (17.45) y Racing Club vs Godoy Cruz de Mendoza (20.00). En el Ciclón, el campanense Nicolás Blandi seguiría en la alineación titular de Juan Antonio Pizzi, mientras que Leonardo Sigali retornaría en Racing ante Godoy Cruz luego de su expulsión frente a River Plate. La programación de esta quinta fecha se cerrará mañana domingo con cinco cotejos: Colón de Santa Fe vs Rosario Central (11.00), Atlético Tucumán vs Arsenal de Sarandí (11.00), Newells vs Huracán (13.15), Talleres de Córdoba vs Aldosivi de Mar del Plata (13.15) y River Plate vs Boca Juniors (17.00). BOCA Y RIVER: CONVOCADOS Mañana domingo desde las 17.00 se jugará en el estadio Monumental una nueva edición del súper clásico argentino. Para este encuentro, ambos conjuntos anunciaron ayer sus listas de convocados sin sorpresas y con sus principales figuras. En Boca no están los lesionados Eduardo Salvio y Ramón Ábila, por lo que las principales dudas de Gustavo Alfaro serían sus reemplazantes: Villa y De Rossi pelean el lugar de Salvio, mientras que Soldano y Hurtado se disputan el puesto de Wanchope. En tanto, Marcelo Gallardo ofreció una lista de 19 jugadores convocados, incluyendo al mediocampista Ignacio Fernández, quien debió ser reemplazado en el duelo de Copa Libertadores frente a Cerro Porteño de Paraguay por una dolencia muscular que, según se estimaba, lo iba a marginar del duelo ante Boca. A su vez, ayer se confirmaron las fechas para los duelos de semifinales de Copa Libertadores: la serie comenzará el martes 1 de octubre en el Monumental y se definirá el martes 22 en La Bombonera. PRIMERA B METRO La cuarta fecha del Torneo Apertura comenzará esta tarde con el partido que disputarán Acassuso (9º con 4 puntos) y San Miguel (17º con 1) en cancha de Deportivo Armenio. PRIMERA C La sexta fecha del Torneo Apertura se puso en marcha ayer en el Bajo Belgrano, donde Cañuelas venció 2-1 a Excursionistas, que se quedó sin invicto (era el único de la categoría que todavía no había perdido). Con este resultado, el Tambero llegó a los 12 puntos y quedó como único líder. La programación de la fecha continuará hoy con cuatro partidos: Victoriano Arenas vs Deportivo Español, Deportivo Merlo vs El Porvenir, Central Córdoba (R) vs Dock Sud y Real Pilar vs Sportivo Italiano.



