El SAME Campana ya asistió a más de 5000 vecinos

El intendente Abella felicitó al equipo de trabajo, les pidió seguir mejorando y aseguró que hoy "todos los vecinos se sienten más protegidos ante una urgencia o emergencia". "Detrás de cada llamado hay una familia que está en un momento de sufrimiento", remarcó. El Servicio de atención Médica de Emergencia (SAME) de la Provincia de Buenos Aires cumplió un año en Campana y ya intervino en más de 5.100 casos. Además, informaron desde el Municipio, entre 108 localidades bonaerenses donde funciona el servicio, la ciudad ocupa el segundo lugar en tiempo de respuesta. El SAME funciona desde el 23 de agosto del 2018 las 24 horas los 365 días del año y brinda asistencia a toda la comunidad por igual, tengan o no obra social, con 3 ambulancias de alta complejidad y un equipo integrado por 20 profesionales de la salud que fueron especialmente capacitados. Estas unidades, además, cuentan con un sistema de rastreo satelital, el cual referencia en la Plataforma de Seguridad del Municipio -existente en la Mesa de Enlace- donde se pueden corroborar el desplazamiento de las ambulancias, velocidades, horarios y direcciones por donde circulan. Esa misma Mesa de Enlace es la que recepciona los llamadas del 107, que categoriza y envía las solicitudes de auxilios. Las urgencias, son los casos que requieren atención médica pero pueden esperar hasta 3 horas como máximo, y las emergencias, aquellas que necesitan de atención inmediata porque corre riesgo de vida. Los vecinos también pueden solicitar asistencia médica a través de la aplicación del celular "Alerta Campana" o comunicándose con el CIMoPU al 423263. En este marco, el intendente Sebastián Abella visitó esta semana la base de operaciones del servicio de emergencias situada en la calle Pueyrredón para conversar con los profesionales sobre su labor y pedirles que realicen su mayor esfuerzo para brindar a los vecinos el mejor servicio de emergencias. "Sé del trabajo que están realizando, pero necesitamos que redoblen su esfuerzo porque detrás de cada llamado hay una familia que está en un momento difícil y seguramente no puede esperar", enfatizó el jefe comunal.

