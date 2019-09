Después de la agónica derrota sufrida en Tucumán, el Violeta recibe hoy al Tricolor de José Ingenieros desde las 19.30 en el estadio de Mitre y Puccini. Bovaglio repetiría a los mismos 11 de las primeras dos fechas. Este Villa Dálmine "en proceso de formación", como lo definió el propio Lucas Bovaglio, afrontará hoy otro desafío en busca de su crecimiento y consolidación como equipo: será desde las 19.30 horas, cuando reciba en el estadio de Mitre y Puccini a Almagro por la tercera fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional. Hasta el momento, el Violeta suma una victoria (2-0 en su debut ante Instituto como local) y una derrota (el 0-1 agónico como visitante con San Martín de Tucumán). Por eso, esta noche intentará volver al triunfo, pero, por sobre todas las cosas, encontrar mayor solidez en su funcionamiento colectivo. "Siento que estamos por el camino correcto y que todavía podemos dar mucho más", expresó Bovaglio el jueves. La idea del DT es repetir la formación de las primeras dos fechas para darle continuidad tanto a los nombres propios como al sistema 4-3-3 que está desarrollando. Sin embargo, Alan Picazzo podría reemplazar a Fabricio Brener (afectado por un traumatismo) en el once inicial. Así, la alineación Violeta para recibir al Tricolor sería con Juan Manuel Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Nicolás Del Priore, Matías Ballini, Denis Brizuela; Brener o Picazzo, Catriel Sánchez y David Gallardo. La nómina de convocados se completa con Juan Ignacio Dobboleta, Santiago Moyano, Juan Ignacio Alvacete, Facundo Affranchino, Brian Orosco y Marcos Arturia. En cuanto al funcionamiento del equipo, el foco estará puesto en el mediocampo: Del Priore y Brizuela (los elegidos como volantes internos) son quienes más dificultades han mostrado para afianzarse en el esquema y Villa Dálmine necesita que participen activamente tanto en la recuperación como en la tenencia y elaboración. Por ello no sorprende que Bovaglio sume a Affranchino al banco de suplentes (primera vez entre los convocados para el mediocampista surgido en River Plate). Por su parte, Almagro llegará a Campana con dos antecedentes muy disímiles entre sí: en Copa Argentina se dio el gusto de eliminar ni más ni menos que a Boca Juniors, mientras que por el campeonato de la Primera Nacional no pudo debutar en la primera fecha (debía enfrentar a San Martín de Tucumán, que no pudo viajar a Buenos Aires) y luego, en la segunda jornada cayó 1-0 como local frente a Gimnasia de Mendoza. El plantel que conduce Carlos Mayor cuenta con varios nombres de jerarquía, especialmente de mitad de cancha hacia adelante. Patricio Toranzo, Juan Manuel Martínez y Lucas Wilchez son los más conocidos, pero Eial Strahman y Agustín Coscia (goleador histórico de las juveniles de Rosario Central) también asoman como muy peligrosos. "Almagro tiene jugadores de jerarquía que nos llevarán a tomar precauciones, pero nosotros saldremos a buscar la victoria, priorizando lo nuestro y tratando de tener un buen funcionamiento a base de elaborar sin dividir", comentó Bovaglio en la previa, imaginando posiblemente un encuentro diferente al que Villa Dálmine disputó tanto ante Instituto como San Martín, equipos que también propusieron desde sistemas 4-3-3. Hoy, seguramente, los de José Ingenieros apuesten a controlar los espacios en su campo, con un esquema no tan abierto. Y así le ofrecerán también otro tipo de prueba a este Violeta "en proceso de formación".

DAVID GALLARDO, LA PRINCIPAL CARTA DE DESEQUILIBRIO QUE HA MOSTRADO VILLA DÁLMINE EN ESTAS DOS FECHAS. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 48. En 47 partidos, Villa Dálmine ganó 18 veces, mientras Almagro logró 16 victorias. Empataron 13 veces. Villa Dálmine convirtió 67 goles, en tanto que Almagro marcó 59. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 25 veces: el Violeta se impuso en 10 ocasiones y Almagro ganó Almagro ganó 5 partidos (22 goles). Empataron 10 veces. COMO LOCAL ALMAGRO. Jugaron 22 encuentros: Almagro ganó 11 veces (37 goles) y Villa Dálmine se impuso en 8 ocasiones (33 goles). Empataron 3 partidos. ULTIMO ENCUENTRO EN CAMPANA. El sábado 23 de febrero de 2019, por la 17ª fecha de la Primera B Nacional 2017/18, Villa Dálmine le ganó 2-0 a Almagro en una noche de mucha lluvia con goles de Gastón Martínez e Ijiel Protti. Arbitraje de Bruno Bocca. APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula tres encuentros sin perder ante Almagro, con dos victorias y un empate. La última derrota del Violeta frente al conjunto de José Ingenieros se produjo el sábado 3 de diciembre de 2016, por la 17ª fecha de la Primera B Nacional 2016/17: perdió 1-0 en Campana (gol de Abel Luciatti). MAXIMOS GOLEADORES DE VILLA DALMINE: Miguel Benítez (6), Francisco Ramón Portillo (5), Juan Alberto Martínez (4), Oscar Bautista Cassinerio (4), Héctor Oscar Fernández (3), Eusebio Gómez (3). MAXIMOS GOLEADORES DE ALMAGRO: Luciano Martín Figueroa (8), Juan Carlos Martínez (4) y Roberto Esteban Horvath (3). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL TRIUNFO LOCAL DE 1971 El sábado 27 de marzo, por la 4ª fecha del campeonato de la Primera C, Villa Dälmine se impuso 3-1 sobre Almagro en un partido cuya síntesis fue la siguiente: VILLA DALMINE (3): Hugo Mario Cefo; Abelardo Ramón Cheves, Alberto Ricardo Juan, Sandro Sileoni y Néstor Jorge Díaz; Miguel Leopoldo Matko, Emilio Oscar Carini y Enrique Héctor Soto; Adolfo Isidro Cavallaro (Walter Antonio Moretti), Oscar Fachetti (Alfredo Raúl Letanú) y Francisco Salvador Valentini. DT: José Della Torre. SUPLENTES: José María Tormo, Orlando Fidelino Contreras y Luis Oscar Gómez. ALMAGRO (1): Hugo Jorge Piazza; Miguel Angel Herrera, Eduardo Juan Tarchini, Vicente Zic y Eduardo Gilberto Rodríguez; Carlos Horacio Moreno, Juan Carlos Suñé y Héctor Martínez (Serafín Flotta); Leandro Alfonsín, Oscar Fuentes y Valdéz (R. Silva). DT: José María Penelas. SUPLENTES: Juan Armando Pierro y J. López. GOLES: PT 15m Fachetti (VD). ST 30m Cavallaro (VD), 36m Moretti (VD) y 40m Fuentes (A). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Eduardo Elías. CHACARITA SE QUEDÓ SIN DT Renunció Patricio Pisano después de la derrota 3-0 con Santamarina. En tanto, Sarmiento (J) le ganó a San Martín (T) y quedó como único líder de la Zona 2. Con cinco partidos, ayer comenzó la tercera fecha de la Zona 2 de esta Primera Nacional. Y la noticia más importante de la jornada llegó desde San Martín, donde Chacarita perdió 3-0 con Santamarina de Tandil, resultado que llevó a Patricio Pisano a renunciar como DT del Funebrero, que en las primeras tres presentaciones sumó un feo empate con All Boys y luego derrotas ante Gimnasia de Jujuy y Santamarina. Así, Pisano se convirtió en el segundo entrenador de esta categoría que deja su cargo en este campeonato, después de la salida de Rubén "Yagui" Forestello de San Martín de San Juan. En la jornada de ayer, además, tres equipos lograron su segunda victoria consecutiva: Sarmiento de Junín le ganó 3-1 como local a San Martín de Tucumán y quedó como único líder de la Zona 2 con 7 puntos; Tigre venció 2-0 a All Boys (otro conjunto de mal arranque) con goles de Enzo Díaz y Diego "Cachete" Morales;; y Gimnasia de Jujuy sorprendió 1-0 a Brown en Adrogué. Finalmente, Defensores de Belgrano aprovechó un insólito penal sancionado por el árbitro Maximiliano Ramírez para igualarle 2-2 a Atlético Rafaela en tiempo adicionado del ST, después que el elenco de Walter Nicolás Otta diera vuelta el marcador con tantos de Lucas Blondel y Joaquín Quinteros (el 2-1 fue a los 45 del complemento).

Primera Nacional:

Villa Dálmine, por la recuperación ante Almagro

