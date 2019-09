El candidato a Intendente del Frente de Todos, Rubén Romano, dijo que no responderá "a los ataques de ningún candidato, ni a las operaciones que quieran ensuciar mi trabajo y el de todo mi equipo", afirmó. Consultado tras la nota publicada ayer en nuestra contratapa, que lo mencionaba en un intento de usurpación en el barrio San Cayetano, el candidato calificó de "una farsa" y lamentó "que algunos periodistas terminan siendo cómplices de quienes le mienten a la gente". No obstante, Romano dijo que no responderá "a los ataques de ningún candidato, ni a las operaciones que quieran ensuciar mi trabajo y el de todo mi equipo. Las mentiras del macrismo no generan trabajo para la gente ni le dan de comer a los necesitados. No pierdo el tiempo en responder, no me van a encontrar nunca en ese camino" afirmó. "A veces, el nerviosismo que genera en algunos la posibilidad cierta de perder las próximas elecciones los lleva a cometer estos actos. Desde el Frente de Todos tenemos por delante una campaña llena de proyectos para hacer de Campana una ciudad donde todos podamos vivir mejor. Por eso, vamos a ganarle a las agresiones con propuestas" concluyó.



Rubén Romano: "Vamos a ganarle a las agresiones con propuestas"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: