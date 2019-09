Rubén Romano: "Campana necesita del apoyo de la Provincia y de la Nación"

El Dr. Rubén Romano, candidato a Intendente del Frente de Todos, presentó datos del Tribunal de Cuentas sobre la actualidad económica del Municipio. "En campaña, Abella dice que se pueden hacer obras sólo con recursos municipales, pero los datos reales lo desmienten" expresó Romano, quien además señaló una fuerte caída en la recaudación local, "producto de la crisis que golpea el bolsillo de los vecinos". El candidato a Intendente por el Frente de Todos, Rubén Romano, se refirió a la actualidad económica del Municipio, y confirmó que "Campana necesita del apoyo de la Provincia y de la Nación". Romano respaldó sus definiciones en datos concretos del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, sobre el pasado ejercicio Municipal, en donde se evidencia que la actual gestión sólo el 47.8% de los fondos son originados por la administración local, mientras que el 52.2% restante provienen de aportes nacionales (18.4%), provinciales (33.6%) y otros (0.3%). "Es claro como tras las derrotas de Macri y Vidal, el Intendente quiere despegarse de ellos. En campaña Abella dice que se pueden hacer obras sólo con recursos municipales, pero los datos reales lo desmienten. Intenta a toda costa convencer a los vecinos que la Ciudad puede autosolventarse, pero esto no es cierto. Esto va más allá del color político de quien gobierna, y tiene que ver con ser honesto con los vecinos y explicarles cuál es la realidad de Campana en cuanto a sus posibilidades" dijo. En su análisis, Romano explicó que "la mayor parte de los recursos municipales se va en el pago de salarios y el mantenimiento del Hospital. Quedan muy pocos recursos propios para hacer obras e invertir en la Ciudad. Estoy seguro que el buen vínculo entre Abella, Vidal y Macri ha sido fundamental para todas las obras que el Intendente ha podido realizar. Pero lamentablemente han perdido valides producto de otras situaciones que no han sido resueltas, y siguen desatendidas, como la falta de trabajo, la crisis económica y los ajustes que han sufrido todos los ciudadanos. Por eso el proyecto político de Cambiemos está llegando a su fin, y debemos empezar a definir estratégicamente el destino de Campana". Por otro lado, el candidato a Intendente señaló que "lamentablemente la Ciudad ha perdido autonomía en los últimos años, y cuenta con una tasa del 50% de morosidad en barrido y limpieza producto de la crisis que golpea el bolsillo de los vecinos. Gente que ya no puede pagar y que ha perdido capacidad contributiva. Por eso y más que nunca, es necesario continuar en línea con el proyecto nacional y provincial. Mi compromiso es continuar con esa buena relación, seguir gestionando obras para Campana, continuando con lo que se hizo bien, y haciendo lo que falta hacer" cerró Rubén Romano.



Rubén Romano: "Campana necesita del apoyo de la Provincia y de la Nación"

