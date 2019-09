Fue esta madrugada, en una casilla. Al cierre de esta edición no se habían establecido hipótesis de lo ocurrido. Los Bomberos Voluntarios recibieron durante los primeros minutos de hoy domingo. Una pequeña casilla se incendiaba en el barrio San Felipe. Una vez controladas las llamas, los servidores públicos encontraron el cadáver al lado de la heladera, no pudiéndose determinar en ese momento si se trata de un hombre o una mujer. Dadas las circunstancias, al cierre de esta edición, las autoridades no habían establecido una hipótesis de lo ocurrido, no descartando la posibilidad de un asesinato y posterior incendio del lugar para borrar cualquier pista al respecto.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.

#Dato incendio de vivienda en barrio San Felipe, un cuerpo calcinado. Fue anoche en la calle Uruguay y Schweitzer. Bomberos móviles 36 y 31, posteriormente SAME. El cuerpo encontrado al lado de la heladera se trataría de un hombre de apellido Velazquez, de 43 años, soldador pic.twitter.com/WYiESLcSgc — Daniel Trila (@dantrila) September 1, 2019

Incendio y muerte en San Felipe

