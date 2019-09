Mara Pedrazzoli

La emisión de deuda pública en dólares en los dos primeros años del gobierno y la entrada de efectivo en moneda extranjera vía FMI en 2018 y 2019 constituyeron las principales fuentes de acumulación de reservas durante la era Macri. Hoy la deuda pública en moneda extranjera son unos USD 340.000 millones, que equivalen al 99,3% del PIB. Del total de la deuda pública en moneda extranjera: unos USD 340.000 millones, que equivalen al 99,3% del PIB, según datos oficiales al mes de julio de 2019, unos USD 36.000 millones corresponden a deuda de corto plazo. O sea sobre el 10% de la misma, el gobierno dio algunas precisiones del reperfilamiento el miércoles 28 de agosto. Las reservas totales del Banco Central ascienden a USD 59.000 millones al 29 de agosto. Desde esta perspectiva, el monto reperfilado no es insignificante, especialmente si consideramos que el gobierno de Cambiemos no tomó ninguna medida, más allá de la emisión de más y más deuda, para engrosar las reservas. Esa estrategia quedó técnicamente vedada después de las PASO, con el tipo de cambio en AR/USD 62 y el riesgo país en 2.500 p.b. indicando que nadie en los mercados -o sea, las personas físicas o las instituciones, como bancos y fondos de inversión, locales y extranjeros- quiere mantener sus tenencias de títulos de deuda argentina (bonos y letras). La emisión de deuda pública en dólares, reemplazando a la lluvia de inversiones en los dos primeros años del gobierno, y la entrada de dólares vía préstamo del FMI, en 2018 y 2019 cuando los mercados ya cobraban caro para financiar al país, constituyeron las principales fuentes de acumulación de reservas durante el macrismo. Otras operaban en el ciclo de gobierno anterior, que protegió el saldo de la balanza comercial y la salida indiscriminada por la vía financiera. Pero a partir de 2018, luego del acuerdo con el FMI, como destacan los diagnósticos de los principales referentes de la oposición, la salida de reservas por la vía financiera fue predominante vis a vis la acumulación. Entre enero y agosto de 2018, la fuga de capitales -bajo la forma de compra de dólar billete de pequeños ahorristas y el desarme de posiciones de inversores extranjeros, que recobraban sus dólares para sacarlos del país- alcanzó USD -16.000 millones (véase barra celeste en gráfico). En 2019, primaron las cancelaciones de deuda, las operaciones de REPO (recompra automática de deuda argentina a inversores institucionales pre-acordada por el gobierno) y las cada vez más costosas renovaciones de Letes. Entre enero y agosto, esas operaciones del sector público totalizaron USD -23.000 millones (barra verde del gráfico). El desarme de la arquitectura financiera macrista presionó a las reservas en 2019, dada su mayor magnitud, frente a la demanda minorista de dólar billete. Solo el día viernes 30, el BCRA perdió USD -12.000 millones porque los mercados no renovaron (por segunda vez consecutiva) sus tenencias de Letes. En la semana que transcurrió el Central perdió USD 1.000 millones para abastecer las compras minoristas. Con el anuncio del miércoles, el gobierno busca ordenar ese desarme de inversiones financieras, pero fue poco preciso y confuso. Propuso prolongar los vencimientos para el pago de la deuda de corto plazo (que vence entre 2019 y 2020) y para la de largo plazo (entre 2020 y 2023) habló de un "reperfilamiento voluntario". A su vez, afirmó que los tenedores de deuda de corto plazo eran mayormente personas físicas, pero al día siguiente salió a comprar todas las tenencias de Letes de los fondos comunes de inversión: al parecen no eran menores los inversores institucionales. También el viernes prohibió a los bancos girar utilidades al exterior. El costo financiero y real de las políticas aplicadas por Cambiemos es penoso, y todavía resta por verse.



Deuda en terapia intensiva

Por Mara Pedrazzoli

