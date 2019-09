Vacaciones eternas

En 2006, Isabelle y Bruno se subieron a sus bicicletas y partieron. Desde entonces, ya suman 144.000 kilómetros y 69 países. Luis Leveling fue su anfitrión en Campana. Salvo la Antártida, claro está, todos los continentes del planeta saben de estos dos diseñadores gráficos y padres de Aurélie (37). Isabelle (59) y Bruno (62) Frébourg, quienes partieron desde Normandía en 2006, acumulando hasta el momento 144.000 kilómetros como consecuencia de haber visitado 69 países. Luis Leveling, aficionado a la bicicleta e integrante de la agrupación local "Amigos Rodando", fue su anfitrión en Campana por dos noches. Cuando este diario esté en sus manos, Isabelle y Bruno ya estarán rumbo a Ceibas, en Entre Ríos, buscando el país 70: Uruguay. "Nadie nos apura, pero dependiendo de la geografía y las condiciones climáticas, podemos hacer hasta 100 kilómetros en una jornada", explica Isabelle, a cuento de que no hará falta acampar en el trayecto y confían en llegar al siguiente destino sin inconvenientes. Como es ley en este tipo de aventuras, todas las noches la pareja alienta un diario de viaje, que se puede consultar en http://www.roueslibres.net. "Ya teníamos la afición de viajar, pero cuando decidimos dejar todo y empezar esta aventura, no teníamos ninguna experiencia en bicicleta" cuenta Bruno, y entre ambos cargan con unos 60 kilos de equipaje cada uno. Entraron a la Argentina a través de Chile, por el paso Cardenal Samoré. Bajaron a Bariloche y desde ahí apuntaron al Atlántico, subiendo por la costa desde Las Grutas, hasta llegar a Campana. "Nos gusta todo, comemos de todo… pero el mate ¡es horrible!" dice Bruno y su esposa lo apoya asintiendo con una sonrisa. Pero reconocen haber disfrutado mucho del asado que Leveling y sus amigos les prepararon el viernes por la noche. De todo lo visto y recorrido, para los Frébourg, el mejor cielo estrellado no está tan lejos: el desierto de Atacama. Pero opinan que las mejores playas están en Filipinas. Además, la cultura japonesa les gustó tanto, que se quedaron 6 meses; y también destacan los paisajes de Yellowstone y Yosemite de EE.UU. El plan es terminar el raid (que bautizaron "roueslibres") en París en 2020, luego de hacer una última peinada a Europa, visitando varios países que quedaron en el tintero. Pero la cosa no quedará ahí. La idea es volver a subir a los caminos lo antes posible, esta vez en una confortable casa rodante. "Lo más hermoso de viajar así, no es sólo conocer lugares y diferentes culturas. Vayas donde vayas, siempre, hay gente dispuesta a ayudarte a continuar tu viaje", concluyen.

ISABELLE Y BRUNO FRÉBOURG, LOS “RUEDAS LIBRES" JUNTO A SU ANFITRIÓN CAMPANENSE.





"NOS GUSTA GUSTA TODO, COMEMOS DE TODO... PERO EL MATE ES HORRIBLE" DIJERON LOS CICLISTAS FRANCESES.



Vacaciones eternas

