Efemérides del día de la fecha: 1º de Septiembre

DÍA DEL PERIODISTA AGROPECUARIO En este día se conmemora la primera publicación del "Semanario de Agricultura, Industria y Comercio", primer medio especializado en la producción y el comercio de los productos agrícolas del país, en el año 1802. El mismo fue fundado por Hipólito Vieytes, el primer periodista del Río de la Plata, que dejó de publicarlo en el año 1807 cuando se unió al cuerpo de Patricios para combatir en las invasiones inglesas. En el número 0 de su semanario escribió: "no es posible que pueblo alguno pueda prosperar una vez que llegue a desatender a su agricultura, siendo cierto que la grandeza de las naciones, es un edificio cuyos primeros materiales se sacan del producto de sus tierras".

JUAN VUCETICH CREA EL SISTEMA DACTILOSCÓPICO ARGENTINO Proveniente del lejano Imperio de Austria, actual Croacia, Iván Vueti desembarcó en la ajetreada Buenos Aires en el año 1882. Al poco tiempo de su llegada, el joven de 23 años quedó totalmente atrapado por la cultura argentina lo que lo llevó nacionalizarse y cambiar su nombre por el de Juan Vucetich Kovacevich. Caracterizado como un hombre trabajador y perseverante, no tardó en conseguir su primer trabajo, el cual fue ser capataz para Obras Sanitarias. En el año 1888, Juan se radica en La Plata e ingresa a la Policía Bonaerense, debido a que sabía leer y escribir es designado en el cargo de Meritorio en la Oficina de Contaduría y Mayoría; al año siguiente, su facilidad con las matemáticas lo destina a la Oficina de Estadísticas, la que para el año 1891 contó con la publicación del Boletín de Estadísticas, obra impulsada y realizada por Vucetich. Atento al talentoso joven, el Jefe de la Policía, Guillermo J. Nunes, le encarga realizar un servicio de identificación antropométrica; el sistema bertilloniano, propuesto por el francés Alphonse Bertillon, era uno de los más sólido predicamentos científico de la época, el mismo postulaba que la medición de las distintas partes del cuerpo permitían la identificación de los sujetos, no obstante, al tiempo se comprobó que era incorrecto al coincidir las medidas de dos sujetos diferentes. Sería el descuido del apurado ingeniero Francisco Seguí el que le permitiría a Vucetich acceder a la revista "Revue Scientifique", publicación en la que se plasmaba la conferencia de Francis Galton en la "London Royal Society"; el antropólogo británico proponía utilizar las huellas digitales para la identificación de personas en reemplazo del inexacto sistema de Bertillon bajo el supuesto de que cada huella era única y que se podían identificar siguiendo su clasificación que distinguía 40 rasgos. Este artículo inspiró al policía argentino que detalladamente se avocó al estudio de las huellas digitales; logró reconocer 101 rasgos que, posteriormente, simplificó a 4 características principales: verticilos, arcos, presillas internas y externas. Es así que el 1 de septiembre del año 1891 Juan realiza las primeras fichas dactilares del mundo con las huellas de 23 presos de la jefatura lo que inaugura la Oficina de Identificación. El cruel asesinato de dos niños conmociona Necochea, la madre de los pequeños, Francisca Rojas, declara que el responsable de tal atrocidad fue su vecino Pedro Ramón Velázquez que llegó a atacarla haciéndole un corte en el cuello. La escena del crimen y la declaración de la mujer parecen contundentes pero hubo algo que cambio el curso del caso, una mancha de sangre, o mejor dicho una huella digital en el buzón; la señora Rojas dijo que de ninguna manera tocó a sus niños, sin embargo, la comparación de la huella con la de ella comprueba que estaba mintiendo lo que hizo que la asesina confiese. Es así como Francisca Rojas se convirtió en la primera persona en el mundo en ser condenada a partir de sus huellas dactilares. ENCUENTRAN LOS RESTOS DEL TITANIC Un día como hoy en el año 1985, los oceanógrafos Robert Ballard y Jean-Louis Michel encontraban a 640 kilómetros al sur de la Isla Terranova, Canadá, los restos del Titanic. En plena Guerra Fría, período en el que Estados Unidos y la Unión Soviética tenían en vilo al mundo entero ante la posibilidad de un desastre nuclear, los norteamericanos se alarmaron con el hundimiento de los submarinos "Thresher" y "Scorpion"; con el propósito de verificar que los reactores nucleares que los impulsaban no causaran daños al medioambiente y poder encontrar pruebas de que los soviéticos habían sido los responsables del hundimiento, la Armada comienza una investigación secreta que, para no levantar sospecha de los enemigos, se la presenta como un proyecto para encontrar los restos del Titanic. Fue una mera casualidad que el robot submarino "Argo" encontrara a 4000 metros de profundidad la colosal nave: "eso es lo que nos salvó el pellejo […] Resultó ser cierto" comentó Ballard después del descubrimiento.

Efemérides del día de la fecha: 1º de Septiembre

