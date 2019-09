Publicidad El sur argentino presenta hermosos paisajes que varían de acuerdo a la proximidad del mar o a la zona andina. Uno de los lugares más visitados de la Patagonia es Puerto Madryn, con gran volumen de turismo debido al avistamiento de ballenas, las caminatas entre pingüinos y la posibilidad de bucear entre lobos marinos. Es la ciudad turística más importante en la zona costera patagónica, por su infraestructura, debido a la cantidad de visitas que recibe y la gran variedad de servicios que ofrece en comparación con otras áreas de la región patagónica. Su paisaje incluye montañas y playas, caracterizadas por la diversidad de fauna marina que puede avistarse desde allí. Además es posible intentar con distintos deportes náuticos, siendo considerada como la capital nacional del buceo. Es también un puerto donde llegan cruceros, motivo que incide en la multiplicidad de hoteles y alojamientos disponibles. Contiene una terminal de ómnibus que conecta la ciudad con distintos puntos de Argentina y con el aeropuerto El Tehuelche que opera todo el año. Otro aspecto relevante de Puerto Madryn, es su condición de puerta de entrada a la Península Valdés, que forma los dos golfos desde donde se hacen los avistamientos de ballenas, y que fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Puerto Madryn es ideal para viajar en familia, los menores no solo disfrutan del mar y de las actividades tradicionales de cualquier destino costero, sino que pueden tener un contacto muy cercano con animales en su hábitat natural. Lo bueno es que la playa suele ser muy extensa porque la amplitud de marea es enorme, de modo que aunque haya mucha gente uno no está pegado al vecino y puede disfrutar del entorno más tranquilo. Como en todos los lugares costeros, los balnearios más céntricos son los más caros para rentar cualquier cosa y a su vez los más concurridos, pero con solo alejarse tres o cuatro balnearios todo cambia. Los días de viento son ideales para practicar windsurf, y los de poco viento, ideales para subirse a un kayak. La costanera de la ciudad es un hermoso paseo, ideal hacerlo bien temprano o al atardecer. En la zona más céntrica hay bares, restaurantes, juegos para los más chicos y hasta un carrusel. En la zona cercana al monumento de la Galesa hay una pista de skate y vagones de trenes donde se realizan eventos culturales. Si caminan por Almirante Brown, desde el centro hasta "El Indio" (monumento al indio tehuelche) los harán a través de un boulevard verde y bien cuidado. Si les gusta la pesca o llegaron a la ciudad en época de ballenas (de junio a diciembre con un pico de temporada alta entre septiembre y noviembre), es buena idea caminar por el muelle para "adentrarse" en el mar y ver cómo mucha gente pasa horas con las cañas de pescar en mano. Entre los atractivos principales y más recomendados, sugerimos los siguientes: Península Valdés: Patrimonio Natural de la Humanidad, este reservorio de vida silvestre se encuentra a 77 km de Puerto Madryn. La puerta de ingreso a la península es el istmo Ameghino, un brazo de tierra al cual se accede por la Ruta Provincial 2. Allí se encuentra el centro de interpretación, donde se obtiene una vista magnífica de los golfos Nuevo y San José, y las cabinas de cobro para ingresar a la península. Unos 25 km más adelante se encuentra Puerto Pirámides, desde donde parten las embarcaciones para realizar el avistaje de la ballena franca austral, la cual permanece en estas costas de junio a diciembre. Si bien puede optarse por acceder en vehículo propio y contratar directamente el avistaje en Puerto Pirámides, distintas empresas ofrecen en Madryn una excursión de día completo, que además del avistaje incluye la visita a Punta Delgada (algo realmente imperdible), un apostadero de elefantes marinos. Punta Tombo: en la reserva se encuentra la colonia de pingüinos de Magallanes más grande del mundo. Allí, año tras año -de septiembre a marzo-, más de un millón de aves se acerca para aparearse y tener sus crías. El ingreso al predio se hace por el puesto del guarda fauna, donde se abona el pase. Una vez en el área de senderos, el visitante puede tener un acercamiento único al hábitat natural de los pingüinos. Si se opta por ir en vehículo propio desde Puerto Madryn, hay que acercarse hasta Trelew por la Ruta Nacional 3, y allí tomar la Ruta Provincial 25 hasta Rawson, desde donde se empalma con la Ruta Provincial 1, que lleva hasta Tombo. El trayecto dura cerca de dos horas y no cuenta con servicios donde aprovisionarse de combustible ni víveres. Si se decide contratar la excursión desde Puerto Madryn, debe tenerse en cuenta que se trata de una salida de día completo, la cual incluye una visita al valle inferior del Río Chubut y al Museo Paleontológico de Trelew, y una parada en Gaiman para degustar el tradicional té galés. Consejo: evitar el té galés, para nada deslumbrante, y utilizar ese tiempo para perderse en los rincones de Gaiman, un pueblo sembrado con historia. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Vuelos y Vacaciones:

Puerto Madryn

Por Lic. Guillermo Ceballos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: