En alguna oportunidad, a través de La Auténtica Defensa, tildé de antigua la discusión de nuestros representantes en el Honorable Concejo Deliberante acerca del destino de la disposición final de la basura de Campana. En realidad debemos entender que no se trata de basura, sino del output de la ciudad. El input está integrado, entre otros, por el mineral de hierro, el petróleo y los alimentos que no se producen en la ciudad. El output no necesariamente es "basura". Está conformado por papeles, plásticos, envases de yogur, bolsitas del supermercado y otros residuos sólidos urbanos, como material de poda, y también por la producción industrial: tubos de acero, combustibles, etc. Obviamente la producción industrial es valorada y tiene destino ya determinado, y entonces puede interpretarse que los residuos domiciliarios e industriales son el remanente inútil de los procesos metabólicos de la producción urbana, lo mismo que los líquidos cloacales y los gases liberados a la atmósfera, o sea los simples desechos. Pero desde que existen conceptos como el de la economía circular todo output puede ser reducido, reciclado y reutilizado, y consecuentemente revalorizarse, convertirse en un output con valor agregado: la escoria del horno, compost a partir del material orgánico, cascote de demoliciones para obras nuevas, metales, los plásticos que siempre son un problema (pero existen también alternativas para mitigar el problema), astillas para placas de madera aglomerada, etc. La Municipalidad de Vicente López presentó un sistema bastante interesante en las Jornadas CICOP a las que tuve el honor de ser invitado, y de la que podría tomarse ejemplo. Claro que el interés y la preocupación, y consecuentemente el compromiso, será mayor o menor conforme la intensidad del vínculo de los funcionarios con la comunidad. La mayor densidad del debate en el Concejo Deliberante es responsabilidad de nuestros concejales, pero básicamente está condicionado por la relevancia de las propuestas de quien está a cargo del Ejecutivo, que se supone que es quien debe establecer la agenda de gobierno. Si la agenda es light, los debates serán light, y si las iniciativas no son valoradas o resultan irrelevantes, no serán aprobadas. Creo que esto ha ocurrido con algunas iniciativas del ámbito del Planeamiento Urbano, que resultaron más circunstancias de coyuntura que una propuesta sólida. No tienen relevancia ni la altura de los edificios ni el destino de la "basura" ni el cambio de zonificación de un área u otra si la propuesta no está encuadrada dentro de un claro concepto que especifique la ciudad que queremos. En toda etapa de transición entre paradigmas ocurre que la articulación entre los subsistemas actuantes es sometida a tensiones. Del paradigma bipolar del siglo XX hemos pasado a otro multipolar y abierto, que así resulta planteado en la Globalización. Ya el riesgo de la confrontación entre dos grandes potencias hegemónicas y excluyentes con el consecuente holocausto nuclear se ha diluido -no digo eliminado- dando lugar a nuevos retos globales: el cambio climático, la contaminación, la urbanización creciente. Enfrentar estos nuevos retos exige articulación global entre los actores, y no confrontación. Propuestas como el Brexit (o un eventual Braxit en el Mercosur), o muros como el que plantea Trump (inútiles para detener procesos, como lo fue la caída de Roma pese al Muro de Adriano, o la invasión mongol pese a la Gran Muralla China, o el colapso soviético pese al Muro de Berlín) tensionan pero no pueden detener los procesos globales en marcha. En el marco de la Organización de las Naciones Unidas, 193 estados soberanos han prestado su apoyo y conformidad a una serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible globales establecidos en la Agenda 2030. Los ODS son 17 y buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Se establecen 169 metas que deben ser alcanzadas a nivel mundial hacia el año 2030. Cada objetivo tiene metas específicas que cada país debe aplicar dependiendo de su realidad económica social y ambiental. Estas metas son voluntarias y cada país debe adaptarlas a su realidad. La República Argentina estableció 88 metas. Es muy interesante constatar que Argentina suscribió la Agenda 2030 en septiembre de 2015 y, en diciembre de ese mismo año, cambió la gestión de gobierno. Al iniciar su mandato, el nuevo gobierno ratificó al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) como organismo encargado de coordinar la aplicación y el seguimiento de la Agenda 2030. Aquí podemos hablar de una saludable política de estado, sin grietas de por medio. Entre los ODS quiero señalar el 11, Ciudades y comunidades sostenibles, que sin olvidar la necesaria articulación transversal con los otros dieciséis objetivos, resulta relevante para la gestión municipal y que es la base conceptual para el desarrollo de ciudades incluyentes, compactas y conectadas. El objetivo 11 propicia "lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles". En su enunciado describe que "los problemas que enfrentan las ciudades se pueden vencer de manera que les permita seguir prosperando y creciendo, y al mismo tiempo aprovechar mejor los recursos y reducir la contaminación y la pobreza. El futuro que queremos incluye a ciudades de oportunidades con acceso a servicios básicos, energía, vivienda, transporte y más facilidades para todos." Entre las metas se enumeran temáticas de vivienda, servicios básicos, barrios marginales, sistemas de transporte, la urbanización inclusiva y sostenible, la planificación participativa, el patrimonio cultural y natural, los desastres, el impacto ambiental, la calidad del aire, la gestión de los desechos, las zonas verdes, el espacio público. Proponen en definitiva contrarrestar lo que en el Planeamiento Urbano Ambiental definimos como desajustes urbanos, propiciando un extenso listado de ámbitos múltiples de intervención que deben estar articuladas con los restantes ODS. La Agenda 2030 resulta así ser un instrumento constructor de globalidad, de extensión democrática de los derechos básicos también en los crecientes ámbitos urbanos, un documento ordenador y una guía de gestión que la Ciudad de Campana no debería desaprovechar. Quienes deseen profundizar en el tema pueden recurrir a este enlace http://www.odsargentina.gob.ar/ Arq. 