Digital House desembarcó en Campana

El primer "coding school" de clase mundial de la Argentina formalizó un convenio con el Colegio Armonía de nuestra ciudad. "Ya teníamos la tecnología disponible, y en algún punto fue un paso natural en nuestra constante búsqueda de ofrecer a nuestros alumnos lo más avanzado en contenidos asociados a la era digital que transitamos", comenta Nora Taret. Luego de la reciente certificación del Ministerio de Educación de la Provincia como Unidad Académica Bilingüe desde el Nivel Inicial al Secundario, y el sobresaliente rendimiento en las pruebas Aprender 2019, la institución de la calle Vicente López acaba de concretar un nuevo hito en términos pedagógicos que la distingue aún más por sobre el resto de las ofertas educativas de nuestra región. "Desde hace varios años –señala Nora Taret, directora del Armonía- nuestro colegio dispone de aulas digitales para desarrollar contenidos específicos de diferentes materias. Entonces, el viejo pizarrón ahora es gran pizarra electrónica digital y todo está conectado en red. Esto es, básicamente, que el docente se convierte en un "Class Room Manager" y su computadora no sólo controla lo que se muestra en la pizarra LED, sino que puede ver desde su escritorio que está pasando en cada terminal de la clase, es decir ver qué está haciendo cada alumno. Incluso, cada alumno puede compartir con los demás lo que está haciendo, porque también accede a la pizarra LED. Entonces, ya teníamos la tecnología disponible, y en algún punto fue un paso natural en nuestra constante búsqueda de ofrecer a nuestros alumnos lo más avanzado en contenidos y competencias asociados a la era digital que transitamos". El acuerdo entre el Armonía y Digital House -el primer "coding school" de clase mundial del país con un campus en Buenos Aires y otro en Sao Pablo- implicó la capacitación necesaria de docentes del Armonía para poder desarrollar los contenidos en Campana, e incluso el enlace digital para acceder "on line" a la plataforma "DHSchool" a través de la cual los colegios pueden enseñar asignaturas vinculadas a lo digital a los alumnos desde 5to grado del nivel primario hasta el último del secundario. "Un facilitador de Digital House nos visita cada 15 días y nos acompaña en la estrategia. Estamos en plena curva de arranque, y vamos a ir implementando contenidos de manera articulada y progresiva, que incluirá a los alumnos de 5to. y 6to. del primario. Hoy, con los alumnos del Secundario, ya estamos trabajando en Diseño de Páginas Web, y Marketing Digital, por ejemplo. Vale aclarar que no lo pensamos como una actividad extra programática u optativa. Forma parte de nuestra currícula, porque nos parece estratégico en términos pedagógicos que nuestros alumnos puedan acceder a estas competencias de vanguardia", explicó la directora. Digital House es una organización educativa dedicada a desarrollar competencias digitales. Su propuesta académica se compone de numerosos programas de capacitación en las habilidades digitales más demandadas del momento. Así, dicta una serie de Programas Ejecutivos para directivos, gerentes, profesionales y emprendedores, y brinda cursos "in-company" diseñados a la medida de las necesidades de las empresas. También cuenta con una Licenciatura en Negocios Digitales que imparte junto a la Universidad de San Andrés. "Proponemos una metodología de estudio basada en cuatro principios: aprender a pensar, aprender a aprender, aprender las bases y aprender haciendo", comentó meses atrás Francisco Anello, diseñador didáctico de Digital House, al diario La Nación.

Digital House desembarcó en Campana

