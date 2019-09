P U B L I C







Tenemos cerca las elecciones en nuestro país, y es necesario saber lo costoso que resulta la corrupción, la responsabilidad de una sociedad y por qué es necesario actuar. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. (Romanos 8: 21). La corrupción minimiza el crecimiento, acrecienta la desigualdad social y agiganta la desconfianza sobre la acción de los políticos. Los que se enriquecen son los funcionarios públicos, políticos, y empresarios aliados. ¿Cuál es el costo? Al disminuir la confianza en el accionar estatal, el sector empresarial se encuentra en riesgo y decide mejor invertir en países más transparentes y con mejor cumplimiento de la ley. De manera que la cantidad de dinero que ingresa disminuye, porque nadie va a invertir para perder su dinero, aumenta la deuda pública y los impuestos, no se genera trabajo genuino, (porque la única manera de generarlo es que alguien quiera invertir), el descontento social aumenta, la ineficiencia también, y se incrementan los niveles de pobreza. Pero, ¿Qué es la corrupción? En términos positivos, la transparencia y la honestidad, es el apego de la sociedad a las normas en general, al cumplimiento de las sanciones, la calidad institucional y la transparencia en las estadísticas. No se adjudica solo a políticos, corresponde a la sociedad entera. Mientras tanto, la creación entera está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Como bien dijo cierta vez Martin Luther King: "No me preocupa tanto el éxito de los violentos y los corruptos, sino el silencio de los buenos". La no reacción, la pasividad, es lo que más azota a esta sociedad, que pareciera aplaudir o convalidar toda negociación turbia. Es definitivamente una sociedad cómplice. La indiferencia también es una especie de guerra fría, vestida de democracia, en la que gente corrupta impone sus negocios en una sociedad esclava del silencio, que piensa ilusamente que "los de arriba tienen el poder y que de allí vendrá la solución". La creación fue sujeta a la corrupción, y será liberada para compartir la libertad con los hijos de Dios. Cristo murió para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces la pregunta: ¿Es posible ser justos por dentro, y por fuera injustos? ¿Cumplir con la justicia individual ajenos a la injusticia nacional? ¿Ser libres y permitir la esclavitud de la corrupción? Jesús dijo: "Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos", (Mt 5:10). Este pueblo se goza de la extrema libertad, porque se goza de extrema pasividad. Se goza de extrema bondad, porque se goza de extrema maldad. ¿Será la paz tan violenta para poder silenciar nuestra justicia? "Todo es puro para los de corazón puro, en cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman conocer a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, reprobados en cuanto a toda buena obra". (Tito 1:15,16) ¡Oh!, que Dios traiga a nuestra consciencia de que es imposible compartir la gloriosa libertad, sin haber hecho algo por librar a esta creación de su servidumbre a la corrupción. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Josué Monte Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Corrupción"

Por Josué Monte

