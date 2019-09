"Porque donde están dos o tres reunidos en Mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos´. Hoy nos encontramos reunidos en Su nombre por lo tanto, a pesar de que sea invisible, Él es muy visible de otra forma. Él es el oyente silencioso de cada una de nuestras conversaciones y el juez de cada una de nuestras acciones. Si hoy estamos reunidos en su nombre tenemos que comprender los pecados que cometemos, hoy con toda nuestra capacidad de entendimiento, con toda nuestra inteligencia espiritual tenemos que tratar de comprender, de entender para qué estamos aquí, por qué existimos, hacia dónde vamos y cuál es el verdadero significado de nuestra vida. Entonces hoy intentaré, con todo mi ser, transmitiros lo que he visto, escuchado y comprendido... No es que haya comprendido todo pero si he comprendido mucho y he visto. ¡Las señales de los estigmas son discutibles pero mi fe me impone creer en que ellos representan la prueba de que Lo he visto! Mi misión es contárselo al mundo. Y que Él resucitó, ascendió a los Cielos y que regresará a la Tierra, manifestándose a todo el Planeta, con potencia y gloria".

Conferencia realizada por Giorgio Bongiovanni en Austria

El Retorno de Jesús prevé el juicio de toda la humanidad y la instauración de un mundo completamente diferente al actual, con la abolición de la violencia y del deseo de posesión, hasta el más normal, como actualmente lo concebimos. Un Reino nuevo que marca el fin de esta civilización materialista que se autodestruirá a sí misma. Un Reino en el que el dinero, que ha destruido al hombre, será abolido y estará poblado solo por quienes hayan puesto en práctica los valores de la paz, del amor y de la hermandad.

En nombre de Cristo se han hecho guerras, en Nombre de Cristo han quemado vivas a personas como Giordano Bruno, simplemente porque habían usado el libre albedrío. En Su nombre se han cometido muchas blasfemias en contra del Espíritu Santo. Por lo tanto Su Retorno pondrá las cosas en su lugar. Y me ha dicho que os diga: ´Yo no juzgaré en base al color de la piel, en base a la religión, sino que juzgaré las acciones´. Además agregó que el juicio más severo, menos tolerante, será para nosotros, los cristianos. ¡Él será más comprensivo con quienes no tenían fe y mucho más severo con los cristianos que todos los domingos iban a morder Su cuerpo en la iglesia pero al salir eran los peores materialistas! Entonces preparaos. Muy pronto Jesús se manifestará en el mundo, en un mundo aturdido por las guerras, los terremotos, las persecuciones, los atentados, la miseria, el hambre, las enfermedades. Pero se manifestará. Tenéis que permanecer firmes con vuestra fe y hacer todos los días acciones positivas. No tenéis que tener apego a la materia. Si Dios os da la Providencia: ¡sed agradecidos! Si Dios os da pobreza: ¡sed agradecidos igualmente! Es porque nos pone a prueba para ver si tenemos fe".

Continúa el próximo domingo.

