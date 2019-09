P U B L I C







ALBERTO HERNÁNDEZ Y SU EXTENSA TRAYECTORIA Ex docente titular y regente de la cultura técnica de la Escuela Técnica Nº23 Casal Calviño de Capital Federal, el profesor Hernández se inició en la investigación histórica desde muy chico producto de su fascinación por la aeronáutica, disciplina que luego fue opacada por sus dos pasiones: el tango y el automovilismo. En el año 2012 se retira de la enseñanza y se dedica de lleno a la investigación lo que lo lleva a fundar la productora "Dos pasiones: tango y auto"; fruto de su trabajo serán las exposiciones audiovisuales sobre la vida de Juan Gálvez, la historia del automóvil, de los premios del TC de los años 1948 y 1949, del TC en ruta y la investigación sobre los autos de Carlos Gardel. Un suceso que lo marcó profundamente fue el haber estado presente en la carrera en la que Juan Gálvez perdió la vida, al ser un niño pequeño de 10 años, su mente se quedaría con la imagen de la gente llorando y las palabras de su tío que ante su confusión le respondió: "ya te vas a dar cuenta cuando seas más grande porque lloraba la gente". "Vaya si me di cuenta, porque era una figura terriblemente enorme que me marcó mucho y me inició en el tema de los autos de carrera" agrega Hernández. "Quiero agradecer a la ciudad de Campana, a todos los integrantes del Club Primer Automóvil Argentino ´Manuel Iglesias´, al intendente Sebastián Abella y a toda la comunidad que se acercó a ver el trabajo. Campana es una ciudad que la tengo muy cara en mis afectos, he venido varias veces y realmente me han tratado siempre excelentemente bien." Al respecto de los 35 años del Club el profesor manifestó: "mi deseo es la proyección futura y estar a disposición para cualquier tipo de evento que se necesite y que modestamente podamos colaborar." Así se expresó el profesor Alberto Hernández en la charla que brindó sobre Juan Gálvez en el Teatro Pedro Barbero, en el marco del festejo de los 35 años del Club Primer Automóvil Argentino "Manuel Iglesias". En una noche fresca y despejada los visitantes se adentraron en el Edificio 6 de Julio siendo recibidos por la impecable maqueta de la Coupé Ford 1937 que acompañó a Juan Gálvez en el Turismo Carretera y que fue inmortalizada en la tapa de la revista "El Gráfico" con una fotografía de "El Aguilucho" junto a sus hijos "Juancito" y Ricardo jugando con ella. El minucioso trabajo evidenciado en la misma atrapó la mirada de más de una persona que decidió tomarse su tiempo para observarla detenidamente y no perder ningún detalle. Las agujas del reloj corren y con ellas empieza a llegar más gente que se dispersa por todo el Salón Ronald Nash que, a través de fotografías y publicaciones, evoca la extensa trayectoria del Club que a lo largo de los años le hizo honor al nombre de "Cuna del Primer Automóvil Argentino". Rodeados de historia, los socios rememoran aquellos recuerdos distantes con anécdotas que inundan el lugar mientras que los visitantes se maravillan al conocer los logros y eventos organizados por el Club en estos 35 años como: el Museo del Automóvil ubicado en la Calle Güemes 730; la presencia en Vila de Cruces, España, en el año 1999 para colocar una placa del Club en la calle Manuel Iglesias; una de las primeras Fiestas del Primer Automóvil Argentino que se celebró en el año 1986; salidas de los socios y por supuesto, fotografías de la réplica que se encontraba presente en Salón. Poco a poco, las butacas del Teatro Pedro Barbero son ocupadas por los espectadores. Entre los presentes se encontraban integrantes de la Comisión del Club Primer Automóvil, el ex presidente Juan Carlos Rizzo junto al actual presidente Adrián Chiorazzo, el señor Daniel Palacios, productor de "La Bielita Producciones", Carlos Acosta, el presidente de la Asociación Amigos del Turismo Carretera, y Marcelo García, representante de la Asociación. Luego de una pequeña introducción acerca de la ciudad de Campana, la voz del profesor Alberto Hernández y Gino Nicolás Acosta encienden el motor de la charla que, ilustrada en diapositivas con fotografías antiguas de Juan Gálvez, comienza el recorrido por la vida del piloto que arrasó las pistas del Turismo Carretera consagrándose campeón 9 veces en las temporadas 1949, 1950, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958 y 1960. Transportados hacia el pasado, la charla empieza en el año 1916, año en el que nace Juan Gálvez, un niño que, como sus hermanos heredó la pasión por los autos de su padre, el mecánico Marcelino Gálvez; con una leve presión sobre el acelerador, avanzamos unos años, y arribamos a las travesuras de Óscar y Juan que comienzan moviendo los coches del taller de su padre con el sueño de tener el propio que llegará con el tiempo y será un Ford "T" y, más adelante, un Ford "A"; el inicio de los hermanos en las picadas de Palermo y la primera victoria de Juan en la I Vuelta de Santa Fe que auguraba un futuro prometedor. Le siguió un breve repaso por sus rivales Juan Manuel Fangio, su hermano, Óscar Alfredo Gálvez, y los hermanos Emiliozzi, Dante y Torcuato; y se revivieron las carreras de "El Aguilucho". Inevitablemente se arribó a un fatídico día para el automovilismo, el 3 de marzo de 1963, fecha en la que Juan Gálvez fallece en Olavarría. Finalmente, para homenajear al piloto, el profesor Alberto Hernández, compartió la poesía "El Campeón Eterno" de su autoría. Otro tema desarrollado fue el de la maqueta de la Coupé Ford 1937, historia que empieza cuando un simpatizante de Juan Gálvez se le presenta en el taller y, respetuosamente, le solicitar construir su coupé. Sorprendido, el campeón aceptó que el fanático recopilara datos y medidas de la máquina ganadora en un cuaderno que, con el pasar de los días, dejaría de ser un conjunto de número y palabras para hacerse realidad, lo que emocionó al dueño de la misma que la atesoró como un trofeo más. Sin embargo, la Revolución Libertadora se la arranca en el año 1955 dándole un fatal destino en las manos de los hijos de un militar que, sin cuidado, la destruyen. El día que le fue restituida, Juan la recibió con mucha tristeza y, para evitar el dolor que le generaba verla, la guardó en un cajón que permaneció cerrado por años hasta que su hijo Ricardo la encuentra. Cuando la Asociación Amigos del Turismo Carretera se entera de las intenciones del joven Gálvez de restaurarla, lo ponen en contacto con el "Negro" Verón, artesano y fierrero que realizó los automóviles de Óscar Gálvez y Roberto Mouras, que inmediatamente comenzó el trabajo pero su repentina muerte dejó inconclusa la maqueta. Fue Rubén "Coco" Acosta, padre del presidente de la Asociación Amigos del Turismo Carretera, Carlos Alberto Acosta, el que la finalizó y permitió recuperar un tesoro del automovilismo.

Miembros de la Comisión Directiva del Club Primer Automóvil Argentino "Manuel Iglesias" junto al profesor Alberto Hernández





Maqueta de la Coupé Ford 1937 de Juan Gálvez.



Homenaje a Juan Gálvez:

"Para que los mayores recuerden y los jóvenes conozcan"

