DOMINGO SUPERCLÁSICO Esta tarde, desde las 17.00, en el estadio Monumental y con arbitraje de Fernando Rapallini, se disputará una nueva edición del súperclasico del fútbol argentino: River Plate y Boca Juniors se enfrentarán por la quinta fecha de la Superliga como aperitivo al duelo de semifinales de Copa Libertadores que se jugará en octubre (martes 1, el partido de ida en el Monumental; y martes 22, la revancha en La Bombonera). CON PRESENCIA CAMPANENSE Como previa al súperclasico se disputará desde las 14.00 horas el partido de Reserva entre Boca y River, que será televisado por Fox Sports (paquete básico). Y en este encuentro preliminar habrá presencia campanense: el mediocampista Pedro Velurtas (categoría 2001) está entre los convocados del Xeneize. En la fecha pasada fue titular en el empate 0-0 frente a Banfield. SAN LORENZO, ÚNICO LÍDER Por esta quinta fecha de la Superliga, San Lorenzo venció ayer 2-1 a Unión de Santa Fe y quedó nuevamente como único líder con 13 puntos (hoy podría ser igualado por Boca). En el Ciclón fue titular el campanense Nicolás Blandi, quien debió ser reemplazado en el entretiempo por una molestia muscular. Además, ayer, Argentinos le ganó 1-0 a Gimnasia de La Plata, que sigue sin ganar en el torneo (un empate y cuatro derrotas) y está cada vez más complicado en la tabla de los Promedios. Por su parte, Independiente sufrió otro traspié al perder 1-0 como visitante con Patronato de Paraná. Mientras que al cierre de esta edición, Racing Club (con el campanense Leonardo Sigali como titular) se medía ante Godoy Cruz de Mendoza. En el inicio de la fecha, el viernes, Lanús venció 1-0 como local a Central Córdoba (SdE); Vélez le ganó 1-0 como visitante a Estudiantes de La Plata; y Defensa y Justicia y Banfield igualaron sin goles en Florencio Varela. HOY, CUATRO MÁS En tanto, en la continuidad de esta quinta fecha de la Superliga, además del River-Boca, habrá otros cuatro encuentros: Colón de Santa Fe vs Rosario Central (11.00), Atlético Tucumán vs Arsenal de Sarandí (11.00), Newells vs Huracán (13.15) y Talleres de Córdoba vs Aldosivi de Mar del Plata (13.15). En dos de estos encuentros habrá presencia campanense: Nazareno Solís, que convirtió en la fecha pasada, visitará con Aldosivi al club con el que llegó a Primera, Talleres (Naza fue clave en el ascenso de La T en 2015); mientras que Joaquín Arzura está entre los convocados de Huracán (todavía no ha tenido minutos en el Globo). PRIMERA B METRO La cuarta fecha del Torneo Apertura comenzó ayer con el empate sin goles entre Acassuso y San Miguel. Y continuará hoy con: Defensores Unidos vs Los Andes (11.35), Argentino de Quilmes vs J.J. Urquiza (12.00), Almirante Brown vs Tristán Suárez (14.00), UAI Urquiza vs San Telmo (14.00), UAI Urquiza vs San Telmo (14.00) y Talleres (RE) vs Flandria (14.00). Mañana lunes jugarán: Fénix vs Deportivo Armenio y Villa San Carlos vs Comunicaciones. Y el martes cerrarán: Sacachispas vs Colegiales. PRIMERA C En la continuidad de la sexta fecha del Torneo Apertura, Deportivo Merlo superó 3-2 a El Porvenir y alcanzó la línea de Cañuelas (12) en lo más alto de la tabla. Además, ayer también jugaron: Victoriano Arenas 1-4 Deportivo Español, Real Pilar 1-0 Sportivo Italiano y Central Córdoba (R) 2-2 Dock Sud. Hoy domingo se enfrentarán: San Martín (B) vs Argentino (M) y Luján vs L.N. Alem. En tanto, mañana lunes lo harán: Berazategui vs Midland y Laferrere vs Lamadrid.

Breves: Fútbol

