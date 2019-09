Ayer derrotó 26-24 como local a Tiro Federal de San Pedro y cosechó su segunda victoria consecutiva. Esto le permitió superar a Varela Jr en la tabla. Ciudad de Campana confirmó ayer su recuperación en el campeonato de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) al vencer 26-24 como local a Tiro Federal de San Pedro y lograr su segunda victoria consecutiva después del éxito alcanzado en su anterior presentación frente a San Miguel. Con estos triunfos en serie, el Tricolor logró dejar la última posición y, además, también salir de la zona de descenso directo, dado que ha superado tanto a San Miguel (en la fecha pasada) como a Varela Jr (que ayer perdió 30-8 con Mercedes). Ahora se ubica en el 12º lugar y de terminar allí la temporada, disputará una promoción contra un equipo de Tercera. Por esta 19ª fecha (sexta de la segunda rueda), el CCC debió luchar a lo largo de los 80 minutos y, en especial, para reponerse de una ráfaga de dos tries en cinco minutos que sufrió en el segundo tiempo y que podrían haberle costado el juego. En la primera parte, con tries de Nazareno Alaguibe y Juan Calvi, el equipo de nuestra ciudad se imponía 12-10. Y en el arranque de la segunda mitad, otro try de Calvi le permitió tomar una ventaja máxima de nueve puntos (19-10). Pero a los 22 minutos llegó la amarilla a Franco Barco y, posteriormente, la reacción de los sampedrinos que lograron dos tries convertidos a los 24 y 29 minutos para dar vuelta el marcador (19-24). Afortunadamente, el conjunto conducido por César Gigena y Nicolás Danylszyn tuvo una muy rápida respuesta a ese golpe: al minuto siguiente, Alaguibe volvió a meterse en el ingoal visitante y Calvi convirtió la anotación para establecer el 26-24 que ya no se movería y que le permitiría al Tricolor festejar su segunda victoria consecutiva. La formación del CCC ayer frente a Tiro Federal de San Pedro fue la siguiente: Santiago Sautón, Didier Galeano, Alan González; Andrés Moreno, Lautaro Nelli; Franco Casanova, Carlos Díaz, Bruno Calle; Martín Lescano, Enrique Peralta; Facundo Cerda, Franco Barco, Juan Calvi, Franco Velázquez; y Nazareno Alaguibe. Luego ingresaron: Leo Correa, Gabriel Pujol y Alexis Vélez. Los demás resultados de esta 19ª fecha de Segunda División fueron: Atlético Chascomús 26-34 Los Cedros, Del Sur 40-28 San Miguel, Las Cañas 39-30 La Salle, El Retiro 15-37 Club Argentino, Mercedes 30-8 Varela Jr y Gimnasia de Ituzaingó 30-26 Virreyes. El próximo sábado, por la 20ª fecha, Ciudad de Campana visitará a Los Cedros en una jornada en la que también jugarán: Virreyes vs Atlético Chascomús, Varela Jr vs Gimnasia de Ituzaingó, Club Argentino vs Mercedes, La Salle vs El Retiro, San Miguel vs Las Cañas y Tiro Federal (SP) vs Del Sur.

LA RONDA TRICOLOR POST VICTORIA, CON LA PALABRA DEL CAPITAN CARLOS DÍAZ.

#Rugby Segunda victoria consecutiva de Ciudad de Campana: venció 26-24 como local a Tiro Federal de San Pedro y salió de la zona de descenso directo de la Segunda División. Perdía 24-19, pero lo dio vuelta con un try de Alaguibe y la conversión de Calvi. La próxima vs Los Cedros. pic.twitter.com/69jeZuIO7Q — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 31, 2019

Ciudad de Campana volvió a ganar y salió de la zona de descenso directo

