UNA Y UNA PARA LAS MAYORES La Primera Damas del Campana Boat Club inició su participación en el Torneo Clausura de Cuarta División de la FEMEBAL con una victoria y una derrota. En el debut, las Celestes vencieron 28-25 a Universidad de La Plata, mientras que por la segunda fecha cayeron 20-12 ante Comunicaciones. Con estos resultados, comparten el quinto puesto del certamen con 4 puntos. En tanto, en la General anual se encuentran en el último puesto con 19 unidades. Tras caer ante All Boys en el debut, los Celestes vencieron a UNLu "C" y Municipalidad de Vicente López "C" en las fechas siguientes. Hoy enfrentan a Sociedad Alemana de Polvorines por la cuarta jornada de este certamen de la Quinta División de la FEMEBAL. En agosto comenzaron los Torneos Clausura de las diferentes categorías de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). Y en Quinta División Caballeros, los Mayores del Campana Boat Club iniciaron el certamen con una derrota y dos victorias. En el debut, los Celestes perdieron 25-20 como visitantes frente a All Boys. Luego, en la segunda fecha, vencieron 27-23 como locales a Universidad Nacional de Luján "C". Y por la tercera, el pasado fin de semana, superaron 26-19 como visitantes a Municipalidad de Vicente López "C". Con estos resultados, el Bote suma 7 puntos y es uno de los siete equipos que son escoltas del único líder del Clausura de Quinta División, CEDEM Caseros, que ganó los tres encuentros que disputó y cuenta con 9 unidades. En tanto, en la Tabla General (que suma los resultados del Apertura con los del Clausura), el Campana Boat Club se encuentra en la cuarta posición con 36 puntos. El líder de esta clasificación es Colegio Guadalupe "B", campeón del Apertura, que totaliza 42 unidades. Luego se ubica CEDEM Caseros con 41; y tercero aparece Comunicaciones "B" con 37. Más atrás están: Colegio José Hernández (5º con 35), UNLu "C" (6º con 33), All Boys y Morón (comparten el 7º puesto con 32). Este domingo 1º de septiembre se disputará la cuarta fecha del Torneo Clausura y tendrá a los Mayores del CBC jugando como locales frente a Sociedad Alemana de Los Polvorines "C". Además, por esta jornada también se enfrentarán: CEDEM Caseros vs UNLu "C", Auxiliar Merlo "B" vs Municipalidad de Vicente López "C", Juventud Unida "B" vs Defensores de Glew, Comunicaciones "B" vs Municipalidad de Almirante Brown, Colegio José Hernández vs Colegio Guadalupe "B" y All Boys vs Deportivo Morón.

EL BOTE ES ESCOLTA EN EL CLAUSURA Y OCUPA EL CUARTO PUESTO EN LA GENERAL.



Handball:

Los Mayores del Boat Club comenzaron el Clausura con dos victorias y una derrota

