Fue la mejor en la categoría Sub 15 y se ganó el derecho a participar del Campeonato Panamericano que se desarrollará en Guatemala. Ahora debe esperar si la Federación Argentina le confirma la plaza. El pasado fin de semana se realizó el Torneo Selectivo Nacional de Lucha Olímpico en el Campus de la Universidad de La Punta (ULP), en la provincia de San Luis. Un certamen que definió clasificaciones al Campeonato Panamericano de Guatemala y al Sudamericano de Chile que se realizarán próximamente. La competencia se dividió en cuatro categorías: Escolar (Sub 15), Cadetes (Sub 17), Juveniles (Sub 20) y Mayores. Y en Sub 15, categoría hasta 53 kilogramos, se destacó la campanense Roxana García (14), quien ganó los dos combates que disputó ante rivales de San Luis y en el tercero también se adjudicó la victoria por la ausencia de la representante de Misiones. De esta manera, la joven de nuestra ciudad se adjudicó una plaza en el Campeonato Panamericano que se desarrollará en Guatemala a partir del 1º de noviembre. Sin embargo, esa plaza deberá ser ratificada por la Federación Argentina de Luchas Asociadas (FALA). En caso de ser confirmada, Roxana (categoría 2004) contaría con el apoyo del ENARD para participar de la competencia continental. Caso contrario (si no la confirman o si la FALA decide no llevar atletas Sub 15) debería afrontar por su propia cuenta los costos que demandaría la participación en este Panamericano de Guatemala. Para competir en el Selectivo de San Luis, la atleta local contó con el apoyo de la Municipalidad de Campana. De hecho, García es parte de la Escuela de Deportes Municipal y entrena tres veces a la semana con la instructora Ramona Martínez en la Sociedad de Fomento del barrio San Jacinto. "Estuvo muy bueno. Para mí fue muy importante, porque yo llevo poco tiempo entrenando esta disciplina (NdR: comenzó a finales de 2017) y me sirve para seguir aprendiendo", contó Roxana en diálogo con LAD sobre su participación en el Selectivo que se realizó en San Luis. "Tuve la oportunidad de conocer a mucha gente y, además, fue la primera vez que competí fuera de mi provincia", agregó la campanense, quien el año pasado fue campeona de los Juegos Bonaerenses y subcampeona de los Juegos Nacionales Evita. Después de esas grandes actuaciones, Roxana fue incorporada a la Selección Nacional que dirige el colombiano Wilson Medina Nazaret y por ello también cuenta con la posibilidad de entrenarse en el CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo). Incluso, a partir de septiembre asistirá una vez por semana junto a otra campanense, Camila Mendoza (categoría 2005).

Lucha Olímpica:

Roxana García tuvo una destacada actuación en el Selectivo Nacional

