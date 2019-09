Fue ayer, en el Club Náutico Zárate, con la participación de 55 jugadores de la región. El mejor representante de Campana fue Mariano Shon, quien, por desempate, quedó en el 2º puesto de la categoría Libres. Después de pasar por Escobar, San Miguel y Campana, la Liga Infantil de Ajedrez de Zona Norte disputó ayer su Etapa IV en Zárate, en el Salón de Usos Múltiples del Club Náutico Zárate. Allí se hicieron presentes 55 jugadores de la región que le dieron vida a esta competencia que se divide en seis categorías: Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Libres. La jornada contó con la organización de la Escuela de Ajedrez "Salvador Calí" que funciona en la institución zarateña bajo la dirección del profesor Fernando "Pony" Romano. Además, estuvo coordinada por Gonzalo Saldaña y tuvo también la participación del árbitro internacional Eduardo Cavagna. La competencia, desarrollada por el sistema suizo, tuvo a los siguientes ganadores en cada categoría: Rafael Britos, de San Pedro, en Sub 8; Benjamín Parrado, de Villa Ballester, en Sub 10; Cristofer Fontana, de San Miguel, en Sub 12; Agustín Díaz de la Viña, de Zárate, en Sub 14; Pablo Polo, de San Miguel, en Sub 16; y Francisco Viola, de Mercedes, en Libres (estas dos últimas categorías jugaron juntas). En representación de Campana participaron seis jugadores, destacándose la performance de Mariano Shon (profesor del Taller Municipal de Ajedrez), quien igualó en puntos en el primer puesto de la categoría Libres, aunque finalmente no se vio favorecido por el sistema de desempate. La actuación de los ajedrecistas de nuestra ciudad fue la siguiente: -Fausto Scoccia: 11º en Sub 10 con 3 puntos. -Daniel Navas: 4º en Sub 12 con 3 puntos. -Gonzalo Salas: 5º en Sub 14 con 1 punto. -Gabriel Gaia: 2º en Sub 16 con 2,5 puntos. -Mariano Shon: 2º en Libres con 5,5 puntos. -Iván Rossi: 9º en Libres con 3 puntos. LO QUE VIENE. Para culminar la temporada 2019 de la Liga Infantil de Ajedrez de Zona Norte restan dos etapas: la V se realizará el próximo 5 de octubre en la ciudad de San Pedro; mientras que la VI se llevará adelante el 26 de octubre en Villars. Una vez culminadas las seis etapas quedarán definidas las tablas generales de cada categoría y, así, se determinarán los dos mejores jugadores y la mejor mujer de cada una, quienes tendrán la posibilidad de participar de la Final Interligas de la Provincia de Buenos Aires que se desarrollará en noviembre en una localidad de la Cuenca del Salado. POSICIONES FINALES Las posiciones finales de cada categoría en esta Etapa IV que se disputó en el Club Náutico Zárate fueron las siguientes: -Sub 8: 1) Rafael Britos (San Pedro), 5 puntos; 2) Julián Flores (Zárate), 5 puntos; 3) Benicio Quinteros (Zárate), 4 puntos; 4) Santino Bontempo (Zárate), 4 puntos; 5) Santiago Ríos (Villars), 1,5 puntos; 6) Pedro Álvarez (Zárate), 1,5 puntos; 7) Olivia Albornoz (San Pedro), sin puntos. -Sub 10: 1) Benjamín Parrado (Villa Ballester), 5,5 puntos; 2) Mateo Quintero (Zárate), 4,5 puntos; 3) Facundo Sagrera (San Pedro), 4,5 puntos; 4) Giulia Lelic (Capital Federal), 4,5 puntos; 5) Rosario Mora Lara (San Pedro), 4 puntos; 6) Felipe Navarro (San Miguel), 4 puntos; 7) Martín Souza (Escobar), 3 puntos; 8) Eugenio Anistein (General Rodríguez), 3 puntos; 9) Lorenzo Amador (Villars), 3 puntos; 10) Ignacio Marilungo (Zárate), 3 puntos; 11) Fausto Scoccia (Campana), 3 puntos; 12) Lucio Britos (San Pedro), 3 puntos; 13) Thiago Rivas (San Pedro), 3 puntos; 14) Ulises Albornoz (San Pedro), 2 puntos; 15) Enzo Taretto (General Rodríguez), 2 puntos; 16) Salvador Pozzi (San Pedro), 1 punto; 17) Olivia Pérez (San Pedro), 1 punto. -Sub 12: 1) Cristofer Fontana (San Miguel), 7 puntos; 2) Matías Bouet (Villars), 6 puntos; 3) Fausto Tarrago (San Pedro), 4 puntos; 4) Daniel Navas (Campana), 3 puntos; 5) Agustín Formoso (San Pedro), 3 puntos; 6) Alan Nadal (Villars), 2 puntos; 7) Guadalupe Urrels (Escobar), 2 puntos; 8) Alex Huesca (San Pedro), 1 punto. -Sub 14: 1) Agustín Díaz de la Viña (Zárate), 4,5 puntos; 2) Pablo García (San Miguel), 3,5 puntos; 3) Mariano Amílcar Mora (San Pedro), 3 puntos; 4) Bautista Souza (Escobar), 1 punto; 5) Gonzalo Salas (Campana), 1 punto; 6) Juan Martín Monsalvo (Villars), sin puntos. -Sub 16: 1) Pablo Polo (San Miguel), 3,5 puntos; 2) Gabriel Gaia (Campana), 2,5 puntos; 3) Braian Parra (San Pedro), 2,5 puntos. -Libres: 1) Francisco Viola (Mercedes), 5,5 puntos; 2) Mariano Shon (Campana), 5,5 puntos; 3) Claudio Perino (Villars), 4 puntos; 4) Francisco Pérez (Escobar), 4 puntos; 5) Nicolás Durand (Villars), 3,5 puntos; 6) Lautaro Corindo (Villars), 3 puntos; 7) Matías Tarrago (San Pedro), 3 puntos; 8) Santino Serrano (Escobar), 3 puntos; 9) Iván Rossi (Campana), 3 puntos; 10) Edgar Britos (San Pedro), 3 puntos; 11) Lucía García (San Miguel), 3 puntos; 12) Guillermo Barrales (Zárate), 2 puntos; 13) Emmanuel Aciar (Escobar), 1 punto; 14) Germán Amador (Villars), 1 punto.

