Breves: Polideportivas

DEBUT APLASTANTE La Selección Argentina de Básquet venció ayer 95-69 a Corea del Sur en su debut en el Mundial de China. Nicolás Laprovittola (17) y Luis Scola (15) fueron los máximos anotadores del conjunto dirigido por Sergio Hernández, que tuvo una efectividad determinante en el lanzamiento externo (17 de 31 en triples). En el otro encuentro del Grupo B, Rusia le ganó 82-77 a Nigeria, que será el próximo rival de Argentina, mañana lunes a las 5.30 horas. En esta primera jornada del Mundial también se dieron los siguientes resultados: por el Grupo A, China 70-55 Costa de Marfil y Polonia 80-69 Venezuela; por el Grupo C, España 101-62 Túnez y Puerto Rico 83-81 Irán; y por el Grupo D, Serbia 105-59 Angola e Italia 108-62 Filipinas. Hoy comenzará la actividad en las otras cuatro zonas y jugarán: Turquía vs Japón y Estados Unidos vs República Checa por el Grupo E; Brasil vs Nueva Zelanda y Grevia vs Montenegro por el Grupo F; República Dominicana vs Jordania y Francia vs Alemania por el Grupo G; y Canadá vs Australia y Senegal vs Lituania por el Grupo H. PEQUE, CON FIRMEZA En una sólida presentación, Diego Schwartzman venció ayer al estadounidense Tennys Sandgren por 6-4, 6-1 y 6-3 y de esa manera accedió a los Octavos de Final del US Open 2019. El único argentino que sigue en carrera en el cuadro de singles se medirá ahora frente al alemán Alexander Zverev (6º preclasificado), quien avanzó a esta instancia al derrotar en cuatro sets (6-7, 7-6, 6-3 y 7-6) al esloveno Aljaz Bedene. Otros duelos de Octavos ya confirmados son: Novak Djokovic vs Stanislas Wawrinka, Daniil Medvedev vs Dominik Koepfer, Roger Federer vs David Goffin, Grigor Dimitrov vs Alex De Minaur y Rafael Nadal vs Marin Cilic. JAGUARES XV CAMPEÓN En un partido muy friccionado y con muchas indisciplinas, Jaguares XV (el equipo "alternativo" de la franquicia argentina que disputa el Súper Rugby) superó el viernes 27-13 a Griffons y se coronó campeón de la First Division de la Currie Cup en su primera temporada. OTRA POLE PARA ROSSI En el autódromo de Olavarría, en el marco de una nueva fecha del Top Race, Matías Rossi se quedó con la pole position: con su Toyota Camry estableció un tiempo de 1m20s363 y así superó a Matías Rodríguez y Agustín Canapino, quienes completaron el Top 3 y también partirán adelante en la final que se correrá hoy. TRAGEDIA EN BÉLGICA Cuando transcurría la segunda vuelta de la competencia de la Fórmula 2 en el circuito Spa Francorchamps de Bélgica, un impresionante accidente enlutó ayer al automovilismo: Anthoinhe Hubert golpeó contra las barreras de contención a la salida de Eau Rouge y recibió un golpe lateral del auto del ecuatoriano Juan Manuel Correa. La carrera se detuvo inmediatamente con bandera roja y minutos más tarde la FIA confirmó el fallecimiento del piloto francés. Las muestras de dolor se extendieron a la largo y ancho del mundo motor.

Breves: Polideportivas

