Rincón Tuerca

FORMULA UNO: La categoría está desarrollando este fin de semana otro de sus grandes premios en esta ocasión con el de Belgica. Televisa Fox Sport. AGRADECIO: Hace un tiempo Andrés Rivero recibió un reconocimiento a su paso en el automovilismo representando a la ciudad de Zárate lo que agradeció por el cumplido pero un poco molesto por sentirse un ex piloto. ZAFAR: Otro reconocimiento fue para Oscar De Viase por tanto años en el automovilismo zarateño donde en su momento corrió pero no fue durante mucho tiempo. Sus amigos dicen que se dio cuenta para zafar de cualquier mal pasar con los fierros. ASEGURAR: Sigue muy encaminado Marcelo Cuidet de cara a lo que resta del año en los chasis del TC Regional donde el capillense busca quedarse con el campeonato dado que en la semana aseguró tener los presupuestos para tal emprendimiento. TURISMO NACIONAL: La mas federal de las categorías llega al autódromo de Rio Hondo este fin de semana con sus dos clases con otro parque interesante de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media TV. VOLVER: Luego de ausentarse vuelve a correr un Dakar el oriundo de Córdoba radicado en el sur argentino Pablo Copetti que ya aceptó este nuevo desafío a bordo de su cuatriciclo. EQUIPO: Esto provocó que se trabaje intensamente en el taller de la calle Jacob en nuestra ciudad de la mano del equipo Mx Devesa como para mantener el mismo equipo que incluye a Berta en esta estructura. GUARDADO: Como es de imaginar el tema de los presupuesto no le permite estar en la alta competencia y el auto para la Clase Dos de Alma sigue guardado en el taller y el zarateño deseaba estar lo ante posible en pista donde Maximiliano Civitarese asegura que el auto casi listo para correr. ALMA: La categoría desarrolla este fin de semana otra fecha del campeonato en el autódromo de Concepción del Uruguay en tierras entrerrianas. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. NOVENO: El Procar Cuatromil viene de correr en el autódromo capitalino donde Valerio Diamante con la Dodge que se prepara totalmente en la Fortaleza de la Ruta 193 en lo Tártara arribó en el noveno lugar donde el capillense sumó puntos para el campeonato. EXCELENTE: En esta carrera del Procar Cuatromil hubo un parque interesante de autos entre las dos clases donde en la Clase A ganó Juan Manuel Rodriguez mientras en la Clase B fue para Diego Ramos en una fecha con excelente espectáculo. PROXIMA: El próximo emprendimiento será para el Procar Cuatromil el autódromo capitalino los días 8 y 9 de setiembre donde se piensa utilizar el circuito número ocho. TOPE RACE: Vuelven a la actividad este fin de semana al autódromo de Olavarría comenzando a transitar la segunda parte del campeonato. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. MOTORES: Como siempre el motorista de la calle Maipú está desbordado por el trabajo que viene realizando en los motores de karting para distintas categorías donde Mauro Santucho sigue teniendo motores competitivos. LATENTE: El entusiasmo sigue latente para el piloto local Hugo Mauro que se prepara para su segunda presentación en la categoría Procar 1100 en la provincia de Entre Rios con su Fiat con el cual logró un séptimo puesto en la primera incursión. INTENCION: Ezequiel Luengo retornó a la categoría Alma con toda la intención de buscar desde ahora la puesta a punto de su auto pensando en la próxima temporada donde la idea es hacer todo el año y buscar el campeonato. TOPE RACE SERIES: En el autódromo de Olavarria la categoría desarrolla otra carrera del campeonato este fin de semana. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa Carburando. GANADORES: La categoría Pako viene de correr en Zárate donde los ganadores fueron en la Clase Promocional: Santiago Baztarrica. 1100 4T: Julián Viscusi, 1500 4 T: Ezequiel Pais. KF+40: Diego Camina. MN Light: Rodrigo Cortina. MNA: Martín Cordoba. MBC: Juan Pablo Nasello y en Super Pako: German Dimarco. PARTICIPAR: Dentro de la categoría Pako viene participando Gabriel De Lucca donde el zarateño viene desarrollando una buena temporada en dos clases y además participa en la clase mecánica nacional de la categoría Rotax Bs As. CONTINUAR: Cuestiones presupuestarias no le permitieron a Fernando Benitez continuar corriendo en la clase de los chasis del Regional esta temporada con el auto que le alquilaba Cristian Falivene. GT900: Quienes tienen a su cargo la categoría decidieron suspender para más adelante la competencia con pilotos invitados por razones de tiempo y no llegar en forma y tiempo con la luz del día con tantos autos para correr. NENA: El entusiasmo de papá Lauro Guidi de ver a su hija Delfina corriendo en karting también se ve avalado por su madre Lorena y si bien la nena ya giró parece que aun no mostró entusiasmo para seguir. AGRADO: En el taller esperan con agrado que finalmente Santiaguito Acuña puede arrancar en la alta competencia con su propio karting ante el entusiasmo que muestra permanentemente. DEBUTAR: Para comenzar y no continuar en la dulce espera Don Acuña irá como piloto invitado en la carrera que debe definir sus organizadores y allí propuesto por un amigo el joven piloto local está a las puertas de Debutar en la alta competencia. TAPE RACE JUNIORS: Nueva presentación de esta especialidad del automovilismo en el autódromo de Olavarria este fin de semana. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través de su programa Carburando. ROTURA: La rotura de un elemento en el Falcon frustró la victoria del zarateño Juan Carlos Bava que perdió puntos muy importantes para un campeonato que lo tiene como protagonista. En el equipo ya se trabaja de cara a la próxima carrera. FALLA: La carrera se desarrolló en el escenario de 25 de Mayo para la categoría del Enduro donde German Henze intentó participar de la misma pero la falla de su moto lo tuvo a mal traer todo el fin de semana lo que le quitó la posibilidad de ser de la partida de la manera deseada. F 5: La Fórmula visita el autódromo capitalino una vez mas por otra carrera del presente campeonato donde desde las 12 hs corren su final. KART PLUS: Esta especialidad del karting encara este fin de semana otra carrera del campeonato con todas sus clases donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. TERMINAR: El Turismo Zonal Pista viene de correr en el autódromo porteño por otra fecha del campeonato donde hubo dos finales y Daniel Vidal terminó quinto en una y llegó noveno en la otra con la atención total del auto por parte de Dante Tamburrini. LLEGAR: El otro representante de Campana en esta Clase Tres del Turismo Zonal Pista Sebastian Signore llegó octavo y cuarto en cada una de las finales. También con la atención en forma completa del auto por parte de Dante Tamburrini. POSIBILIDAD: De todas maneras Daniel Vidal sigue estando con la gran posibilidad de ganar el campeonato donde viene sumando puntos en la pista del presente torneo en la Clase Tres del Turismo Zonal Pista. CONTAR: En programa de automovilismo el ex técnico de Dálmine Sergio Rondina contó que su primer auto fue un Fiat 147 brasilero y que si bien le costó aprender a manejar luego se entusiasmó y quizás una carrera de picadas le hubiese gustado realizar. Cosas del "Huevo" vio?! BAJARSE: Uno propone y los presupuestos disponen tal lo ocurrido por el piloto Oscar Llarregui que este año corrió en el Rally Mar y Sierra y arrancó otra temporada en karting pero el tema económico provocó que decidiera bajarse de la alta competencia. REGRESO: El regreso este fin de semana de Cesar Ruggero con el gol a la Clase Tres de Alma volviendo a la categoría que ya lo tuvo como protagonista con la atención del auto por parte de Ruben Del Guercio. AVAL: Ariel Cordani viene corriendo en los standars mejorado para el oriundo de Escobar sigue con la sana intención de llegar al Turismo Pista quizás la próxima temporada a la Clase Uno con el aval de su familia. Además muy tuerca. CHARLAR: En el festejo de los 35 años del Club del Primer Auto Argentino Manuel Iglesias se realizó una charla por el profesor Alberto Hernandez donde contó la vida de Juan Galvez, su vida y su trayectoria deportiva muy rica en sus contenidos. DISFRUTAR: Los amantes de aquel automovilismo pudieron disfrutar de esta presencia donde fueron muy interesantes todas las anécdotas y situaciones que vivió Galvez en la categoría con tanta trayectoria muy bien contadas por el profesor Hernandez. TRABAJOS: Siguen las obras en el autódromo porteño que se va acondicionando de una forma interesante con varios trabajos realizados en diferentes lugares que va permitiendo con el paso de los días recuperar a un predio tan importante para nuestro automovilismo con tanta historia por detrás. ACUERDO: Ahora se busca llegar a un acuerdo con las diferentes categorías de nivel nacional para que utilicen dicho lugar desarrollando competencia por el campeonato algo que aún el autódromo Juan y Oscar Galvez no logra obtener. ALCANZAR: Las 100 millas del TC 2000 se desarrollaron el pasado fin de semana en el autódromo capitalino donde Matías Milla fue invitado por Nicolás Moscardini con el Renault fluence para alcanzar en el final de esta carrera tan particular el puesto décimo. BONO: El piloto local que viene corriendo en los chasis del TC Regional Gastón Fernandez lanzó un bono contribución con grandes premios importantes para quienes adquieran el mismo donde estarán colaborando con el piloto que pueden constatarse con él para adquirir tal bono. MOLESTOS: Tras la carrera del TC 2000 en Buenos Aires los pilotos invitados se enteraron en el mismo fin de semana que cuando ellos sean los protagonistas sumarán cinco puntos cada uno sin importar el puesto que ocupen lo que molestó a los protagonistas por tal determinación. SERÁ CIERTO? Que el piloto hoy en actividad estaría pensando en cambiar de categoría donde en su momento fue protagonista y con su equipo están evaluando desde hace un tiempo.

Rincón Tuerca

