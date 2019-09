La Auténtica Defensa. Edición del martes, 03/sep/2019 Villa Dálmine igualó con Almagro en una producción con aspectos positivos y negativos







Comenzó perdiendo, pero en el final de la primera parte, Ballini marcó el 1-1 de penal. En el ST se vio lo mejor del Violeta, que tuvo momentos para ganarlo, pero que también sufrió en contragolpes que pudieron costarle la derrota. Su próxima presentación será el sábado ante Gimnasia de Mendoza, nuevamente como local. Por la tercera fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional, Villa Dálmine igualó 1-1 como local frente a Almagro en una presentación propia del "joven equipo en formación" que conduce Lucas Bovaglio. Es que la ambiciosa idea del DT (sistema 4-3-3 de neto corte ofensivo) pareciera estar engranando y encontró su mejor versión en los primeros 15 minutos del segundo tiempo. Sin embargo, al mismo tiempo, por momentos expone al Violeta, sobre todo cuando los jugadores confunden intensidad y dinámica con apresuramiento y se desordenan, más allá que el propio entrenador admita que son "riesgos" que elige tomar. En esta oportunidad, ante el Tricolor de José Ingenieros, el conjunto de nuestra ciudad supo sobreponerse a una condición que todavía no había sufrido esta temporada: tener que remontar un resultado adverso (el gol de San Martín en Tucumán llegó cuando el partido se moría). Y lo consiguió en un momento clave, sobre el final del primer tiempo, a partir de un penal que generó David Gallardo y que convirtió el capitán Matías Ballini. De esa manera se fue al descanso con otro semblante y, en el vestuario, ajustó piezas. Al menos eso se evidenció en el inicio del complemento, cuando ofreció la versión más parecida a la idea que pretende Bovaglio, recuperando rápido en campo contrario y encontrando pases internos que le abrieron espacios y acorralaron a su rival contra su área. En esa tarea se lució Nicolás Del Priore, en su mejor producción en estas primeras tres fechas. Y también fue importante Denis Brizuela, cuyas apariciones fueron más esporádicas. Los dos volantes internos son el termómetro de este Villa Dálmine, mientras los extremos asumen la responsabilidad del desequilibrio. Y eso lo tenía estudiado Almagro, que supo replegarse cuando Brener y, especialmente, Gallardo recibían el balón. En ese aspecto, el desdoblamiento de los laterales es el valor agregado que tiene el equipo campanenense para sorprender, aunque ello lo expone a contragolpes muy abiertos y, por ende, muy peligrosos. Por ello, apresurarse a verticalizar (con pases o gambetas) puede ser, hoy, un error muy caro para el Violeta, que deberá seguir trabajando para tener mayor tenencia y elaboración y poder asumir el control de partido por pasajes más extensos. Por lo pronto, el domingo volvió a sumar: mantenerse en la senda positiva le brindará tranquilidad y confianza para seguir consolidándose. EL PARTIDO Por tercer partido consecutivo, Lucas Bovaglio repitió la misma alineación titular y sistema de juego, con Del Priore y Brizuela a los costados de Ballini y con Brener y Gallardo como extremos. Y tratando de imprimirle mucha intensidad al desarrollo del encuentro. Por eso el inicio fue desprolijo, con Brener como punta de lanza por derecha y generando un peligroso tiro libre que ejecutó Brizuela y que fue contenido con seguridad por Calviño. Por su parte, Almagro, desde otra predisposición táctica (4-4-2, con Toranzo como eje para la elaboración y con Martínez volcado sobre la izquierda), también buscaba movimientos rápidos cuando disponía del balón, tratando de utilizar pases verticales para desacomodar al Violeta. A los 12, en un gran movimiento colectivo que inició en su propia área con mucha paciencia, Villa Dálmine generó su mejor opción para abrir el marcador: la jugada se profundizó por izquierda, Gallardo encontró la subida de Banegas y éste a Del Priore, quien dentro del área no hizo un buen control y le dejó la pelota a Sánchez, que elevó su remate de zurda desde una posición clara. Parecía que, en esa acción, el equipo de nuestra ciudad encontraba la confianza necesaria para convertirse en el dominador del juego. Sin embargo, en la intensidad que propuso cayó en apresuramientos y, así, en algunas pérdidas que no le permitieron afianzarse y que le dieron al Tricolor la oportunidad de salir de contra. Y en una de esas contras se generó el córner que la defensa local no alcanzó a despejar por completo: la pelota le quedó Herrera, quien tocó para Toranzo y fue a buscar el preciso pase pinchado que el ex Huracán le devolvió para controlar dentro del área y definir ante el achique de Ojeda. Los de Bovaglio sintieron el golpe, sobre todo en lo anímico. De hecho, por ese lado vinieron los gritos del DT para tratar de empujar a sus dirigidos. Pero al Violeta siguió costándole el juego y, encima, por momentos Almagro le generaba peligro en su área, como en esa corrida profunda por izquierda de Méndez, quien le ganó a Martínez y se metió en el área, aunque se quedó sin ángulo para terminar la acción con claridad. Lo mejor de Villa Dálmine volvió a aparecer cuando encontró a sus extremos. Desde la derecha, Brener lanzó un centro que por poco no cabeceó Sánchez y que tampoco pudieron aprovechar Brizuela y Gallardo, quienes llegaban por detrás. Y sobre el final de la primera parte, Gallardo recibió bien abierto por izquierda y a pesar de la marca escalonada de Almagro (que claramente lo tenía estudiado), el santafesino se las arregló para meterse en el área y generar el penal que Ballini cambió por gol para establecer el 1-1 sobre el cierre de los primeros 45 minutos. En el arranque del complemento se vio la mejor versión del conjunto de nuestra ciudad en lo que va del campeonato. Probablemente, lo más cercano que ha mostrado a la ambiciosa propuesta de Bovaglio. Es que el Violeta tuvo intensidad y orden para presionar a Almagro contra su área, con y sin pelota. Por eso recuperaba rápido, encontraba pases internos (se asociaron Del Priore y Brizuela) y jugaba en las inmediaciones del área rival. Sin embargo, le faltó profundizar sus acciones para generar situaciones de mayor peligro, por lo que debió conformarse con remates de media distancia que no llegaron a inquietar a Calviño. Sobre los 20 minutos, ese momento se fue diluyendo y a los 21, Almagro tuvo una inmejorable oportunidad para adelantarse otra vez en el marcador. De contra, Méndez escapó por la derecha y envió el centro bajo que Suárez dejó pasar para la llegada solitaria de Herrera por el medio del área. Allí surgió Ojeda, quien le puso el cuerpo a la definición del mediocampista para salvar la caída de su arco. Esa jugada marcó el resto del encuentro, que ya no tuvo más el dominio de Villa Dálmine, porque el Tricolor salió del asedio y además contó con la ayuda de Lobo Medina, quien pitó una serie de infracciones que alteraron los ánimos de los jugadores locales. Sin embargo, a los 26, el Violeta se encontró con su mejor oportunidad de complemento: Gallardo presionó al fondo Tricolor y Calviño pifió al querer rechazar, pero inmediatamente después se recompuso para manotear al córner una gran chilena del ingresado Orosco luego del centro del propio Gallardo. Así, en los últimos 15 minutos, el partido se fue abriendo, perdió orden y pudo haber sido para cualquiera. Sobre todo porque los de Bovaglio empezaron a mostrar evidencias obvias de desgaste físico y surgieron imprecisiones que pudieron costarle muy caras (en la peor de ellas, Maciel perdió la pelota ante Wilchez, que se apuró a querer definir por encima de Ojeda y lo hizo mal). La última chance clara fue para el equipo de nuestra ciudad (remate de Del Priore que Calviño descolgó del ángulo), que en esos instantes finales del juego pudo instalarse en terreno ajeno gracias a la jerarquía de Catriel Sánchez para aguantar el balón y generarse espacios. Incluso, el cordobés, encerrado contra el fondo del área después del córner que entregó Calviño, se inventó un desborde y sacó un buscapié que inexplicablemente no encontró un desvío goleador, en una acción en la que Villa Dálmine tenía varios hombres dentro del área. No hubo tiempo para más. Y el pitazo final de Lobo Medina mostró a un Violeta que sintió que tuvo sus momentos para ganar el partido, pero que también pudo haberlo perdido por algunos errores propios. Por eso, en el proceso de formación que atraviesa este joven equipo, valorar el punto será importante de cara a una nueva presentación como local, el próximo sábado ante Gimnasia de Mendoza. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (1): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Nicolás Del Priore, Matías Ballini, Denis Brizuela; Fabricio Brener, Catriel Sánchez, David Gallardo. DT: Lucas Bovaglio. SUPLENTES: Juan Ignacio Dobboletta, Juan Ignacio Alvacete, Santiago Moyano, Facundo Affranchino, Brian Orosco, Alan Picazzo y Marcos Arturia. ALMAGRO (1): Lucas Calviño; Gonzalo Jaque, Nicolás Arrechea, Sebastián Diana, Ramiro Arias; José Méndez, Lucas Bossio, Patricio Toranzo, Germán Herrera; Juan Manuel Martínez y Facundo Suárez. DT: Carlos Mayor. SUPLENTES: Fermín Holgado, Norberto Papparatto, Nahuel Basualdo, Ezequiel Denis, Lucas Wilchez, Agustín Coscia y Eial Strahman. GOLES: PT 21m Germán Herrera (A); 43m Matías Ballini, de penal (VD). CAMBIOS: ST 16m Wilchez x Martínez (A); 24m Orosco x Brizuela (VD); 35m Alvacete x Banegas (VD) y Coscia x Herrera (A); 41m Denis x Suárez (A) y Picazzo x Brener (VD). AMONESTADOS: Martínez y Gallardo (VD); Diana, Jaque, Bossio y Herrera (A). CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Luis Lobo Medina.

DESDE LOS 12 PASOS, MATÍAS BALLINI MARCÓ SU PRIMER GOL OFICIAL EN MITRE Y PUCCINI. FUE SU SEGUNDO EN EL VIOLETA.





DAVID GALLARDO GENERÓ EL PENAL CON UNA CORRIDA POR IZQUIERDA.





EL FESTEJO DEL CAPITÁN DE VILLA DÁLMINE TRAS ESTABLECER EL EMPATE.





NICOLÁS DEL PRIORE TUVO SU MEJOR ACTUACIÓN EN LO QUE VALD E TORNEO EL REGRESO DE LESMAN Después de largas negociaciones, el delantero Germán Lesman será jugador de Villa Dálmine por segunda temporada consecutiva. Aunque todavía espera la oficialización de su desvinculación de Huracán, el santafesino se incorporará esta semana al plantel que dirige Lucas Bovaglio. El entrenador ya había manifestado su interés por el futbolista y también por la posibilidad de contar con otro centrodelantero de las características del "Colo", quien la pasada campaña convirtió tres goles en el Violeta, mostrándose en un alto nivel en el tramo final del campeonato.

LA PASADA CAMPAÑA, LESMAN TERMINÓ EN GRAN NIVEL EN EL VIOLETA. BOVAGLIO: "DEBEMOS SER MÁS CONSISTENTES" El entrenador de Villa Dálmine analizó al empate 1-1 frente a Almagro. En la fría noche del domingo, ya terminado el partido, el DT Lucas Bovaglio analizó el empate entre Villa Dálmine y Almagro por esta tercera fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional: "Sabíamos que iba a ser un partido duro. Siento que lo arrancamos jugando bien hasta que nos hacen el 1-0. Ahí el equipo dejó de apostar al juego asociado y perdíamos la pelota rápido. El empate llegó en un momento justo, porque necesitábamos ir al vestuario para hablar y ajustar algunas cosas. Y en el segundo tiempo entramos bien, el rival no podía jugar, estábamos posicionados en su campo y nos podíamos juntar a tocar. Entraban en el circuito futbolístico Del Priore y Brizuela, que son fundamentales para que el equipo tenga juego. Después cometimos algunos errores menores que hicieron que Almagro se agrande, nosotros dejamos de hacer lo que veníamos haciendo y en los últimos minutos lo podría haber ganado cualquiera de los dos", comentó sobre el desarrollo del partido. Consultado por LAD sobre si el Violeta confundió intensidad con apresuramiento, el entrenador admitió esa situación: "Sí, nos sucedió. En la semana les dije a los jugadores que no confundamos jugar rápido con jugar apurados, porque ello te lleva a tomar malas decisiones o a caer en imprecisiones, salvo alguna rara excepción. En cambio, cuando el equipo es rápido, dinámico, los rivales lo sufren. Lamentablemente, a veces equivocamos el camino". Y aunque reconoció que "el rival tuvo un par de ocasiones" para quedarse con la victoria, Bovaglio afirmó que la actuación de su equipo lo dejó "tranquilo" en el balance general. "Dejamos todo. Este es un equipo que está creciendo, y creciendo en la competencia. Y en ese proceso hay buenos momentos y otros en los que cometemos errores". Finalmente se refirió al trabajo que encarará esta semana de cara al próximo compromiso frente a Gimnasia de Mendoza (sábado 15.30): "Debemos conseguir que el equipo no juegue de a chispazos, que tenga momentos de buen fútbol que sean más extensos en el tiempo. Debemos ser un equipo más consistente. Hoy siento que somos un equipo que tiene arrestos y que por momento deja crecer a su rival". #PostPartido?? | Tras el empate frente a Almagro, el DT Lucas Bovaglio dialogó en conferencia de prensa. pic.twitter.com/8KQHIBjDrt — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) September 2, 2019 #VillaDálmine Germán Lesman se suma esta semana al plantel que dirige Lucas Bovaglio. Será su segunda temporada en el Violeta: en la anterior convirtió 3 goles. pic.twitter.com/ZtAINBQHf3 — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 2, 2019

