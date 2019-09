La Auténtica Defensa. Edición del martes, 03/sep/2019 Chocó y le retuvieron la moto







Fue ayer por la mañana, en la Av. Varela. No tenía seguro. Ayer, alrededor de las 10:30, una Renault Duster que circulaba por Urquiza, recibió el impacto a la altura del guardabarros delantero izquierdo de una Zanella 110 cc. mientras cruzaba la Av. Varela. Fruto de la colisión, el motociclista, que se dirigía en dirección a el Arco, recibió golpes varios y fue derivado al Hospital San José por intermedio de una ambulancia del SAME, donde a las dos horas fue dado de alta. Como la moto no tenía seguro, fue retenida por los efectivos policiales del Comando Patrulla Campana.

El motociclista transitaba por Varela hacia el Arco. Fue dado de alta en el Hospital San José.

#Dato Choque en Av. Varela y Urquiza. Una Zanella 110 y una Renault Duster, antes del mediodía. El motociclista, sin casco, con golpes leves, fue trasladado al hospital por SAME 1, Dr. Qquecho. Comando zona 4 pic.twitter.com/rMMIexo26R — Daniel Trila (@dantrila) September 2, 2019

