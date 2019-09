La Auténtica Defensa. Edición del martes, 03/sep/2019 Un pozo con capacidad de matar

Nuevamente nos obliga la noticia a escribir sobre la Autopista 6 que une Campana con La Plata. Hoy es el puente sobre la Ruta 8 donde, mano a Luján, donde existe un peligrosísimo pozo que toma por sorpresa a los conductores y revienta los neumáticos. Varios campanenses sufrieron consecuencias, lamentando sólo daños materiales. En los últimos días, por cuestiones personales, tuve que viajar en varias oportunidades a Luján, por lo cual debí utilizar la mencionada AU6. Salvo varios sectores en reparación, la encontré en aceptables condiciones, sin generarme mayores sorpresas o demoras, hasta llegar al puente que cruza sobre la RN 8. El mencionado cruce lo hago sobre el carril de la izquierda, dado que el de la derecha debe ser utilizado por los vehículos que deben doblar para ingresar a la 8, y continuar su camino en dirección a Buenos Aires. A la salida del puente, sobre la mano mencionada, me esperaba un profundo pozo de aproximadamente 1 metro de ancho, que provoca un violento golpe sobre las dos ruedas del lado del acompañante. Creo que si no hubiera estado atento, la trepidación me hubiese sacado el volante de las manos, vaya a saber con qué consecuencias catastróficas para el vehículo y para quienes transportaba. Vale aclarar, además, que si uno no conoce el camino, era imposible de verlo o anticiparlo, por la elevación de la calzada y la pendiente de bajada que ahí comenzaba. Gracias a Dios no ocurrió nada grave, probablemente por que viajaba en un vehículo liviano y a baja velocidad. Comentando la experiencia en una mesa de café con algunos amigos, me entero que varios campanenses habían tenido un problema similar en ese lugar, y con variadas consecuencias. Uno de ellos, me comentó no sin poca bronca, que él había reventado una cubierta con su camioneta en el mismo lugar, y mientras la cambiaba, una SUV en la que viajaba una familia, rompió las dos cubiertas del lado del acompañante, no volcando por casualidad, y teniendo que quedarse a esperar un auxilio para retirarla. Posteriormente, también vio que le pasó algo similar a un auto, pero en sus dos ruedas delanteras. Todo en el transcurso de aproximadamente una hora. Semejante testimonio me llevó a visitar al taller de un amigo que atiende los temas de dirección y vende neumáticos. Para mi sorpresa, me confirmó que la barra del café no exageraba: en los últimos días había recibido 5 vehículos accidentados en ese lugar, con variadas consecuencias. Otra vez nos encontramos ante un hecho que nos obliga a tener en cuenta que, debemos aplicar también tareas de "Prevención Vial de accidentes". En este tramo he visto varias cámaras de control de velocidad (verdaderos caza bobos) colocadas sobre toda la AU6, principalmente en el Partido de Exaltación de la Cruz, con los consabidos defectos de señalización y limitaciones de velocidad, pero no se hace nada para la prevención de accidentes, ni está suficientemente legislada la responsabilidad sobre el mal mantenimiento de la calzada que es por lo que se producen la mayor cantidad de accidentes viales. Dejo para otra ocasión mis reflexiones sobre la pésima señalización y casi nula iluminación de rotondas y salidas. Considero que existen muchos funcionarios, no importa el color político o jerarquía, que pasan diariamente por el lugar donde se encuentra el bendito pozo y, evidentemente, no toman cartas en el asunto, cuando es parte de su obligación como gobernantes velar por la salud y los bienes de los ciudadanos haciendo también Prevención de Accidentes Viales cuando las rutas no están en condiciones razonables de transitabilidad y, como es el caso, con la capacidad cierta de hacer daños que pueden ser tristemente irreparables.



