La Auténtica Defensa. Edición del martes, 03/sep/2019 Breves: Noticias de Actualidad







EL DOLAR OPERÓ A LA BAJA Con bajo volumen de operaciones, el dólar minorista se negoció ayer a $ 53,32 para la compra y $ 58,41 para la venta en el microcentro porteño, en el primer día de vigencia de las restricciones cambiarias. En algunos bancos se pudieron observar largas colas de clientes que querían comprar dólares y otros que buscaban retirar depósitos en divisa estadounidense, aunque por bajos montos. Varias entidades financieras suspendieron la compra de divisas por "home banking" a la espera de adecuarlo a la nueva normativa que fija un tope de US$ 10.000 por mes. La divisa norteamericana retrocedió 3,62 pesos -un 5,8%- respecto del cierre del viernes. SIN ACUERDO Ante la falta de acuerdos con la oposición, el Gobierno decidió ayer retrasar el envío al Congreso del proyecto sobre "reperfilamiento" de deuda al Congreso y se suspendió también la presentación del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, pautada para este miércoles. El encargado de hacer pública la postergación de los tiempos del debate fue el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, con un escueto tuit tras participar de una reunión junto a Lacunza, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio; el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto; y el secretario de Interior, Sebastián García de Luca. LAVAGNA DIJO OK El candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, celebró las nuevas medidas económicas implementadas por el Gobierno al considerar que "las autoridades del Ministerio de Hacienda han demostrado una capacidad de reconocer" la situación en la que está la Argentina, aunque resaltó que "se tuvieron que haber tomado antes". "Aceptar la realidad siempre es beneficioso. Es malo trabajar sobre la base de ilusiones, de discursos y de políticas que, en realidad, no responden a lo que está pasando", sostuvo el dirigente opositor. GENERALIZAN LA BAJA DEL IVA El Gobierno nacional incorporó ayer a la rebaja del Impuesto al Valor Agregado a cero a los monotributistas y autónomos, por lo que beneficiará a kioscos y minimercados y a sus clientes. Lo determinó el presidente Mauricio Macri a través del Decreto 603/2019 publicado este lunes en el Boletín Oficial con su firma, la de su jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. La administración nacional decidió que se encuentren alcanzadas por una alícuota cero las ventas de los productos de la canasta básica alimentaria que realicen monotributistas y responsables inscriptos. ALZA EN LA RECAUDACIÓN La recaudación tributaria alcanzó los $ 458.494,6 millones en agosto, con un incremento interanual del 56,3%, y superó por primera vez la evolución de la inflación desde junio del 2018. En los primeros ocho meses del año la recaudación llegó a 3 billones 188.146 millones de pesos, con un incremento del 48% respecto del mismo período del 2018. El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Leandro Cuccioli, afirmó que la performance de la recaudación de agosto "refleja la recuperación de los últimos meses", durante una conferencia de prensa. NO TAN FRÍOS El Gobierno flexibilizó ayer el congelamiento del precio de los combustibles, al subir en un 3,3% el precio del dólar de referencia, y a la vez, decidió liberar los precios del canal mayorista. . Ahora, el Poder Ejecutivo elevó de 45,19 pesos a 46,69 el precio del dólar tomado como referencia para las operaciones con crudo llevadas a cabo en el mercado local.

