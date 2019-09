La Auténtica Defensa. Edición del martes, 03/sep/2019 Un cambio desde las bases

AVANCES EN LA REGIÓN A comienzos de 2019, Jujuy se convirtió en la primera provincia de la Argentina en cultivar cannabis para uso medicinal. Aunque el proyecto todavía está en la fase piloto, empleando un campo de entre 5 a 15 hectáreas, se prevé el cultivo a escala industrial. A una escala mucho más limitada, la universidad de La Plata también está llevando a cabo investigaciones sobre la planta: "Hay un mercado negro estimulado por el Estado. La falta de investigación es culpa únicamente de Ciencia y Tecnología", afirmó el investigador superior del CONICET, Marcelo Rubinstein, en una jornada universitaria que trataba el tema. Uruguay tiene el marco legal más avanzado con respecto al cultivo: cada persona puede tener seis plantas en su casa. Sin embargo, la producción de aceite queda en manos de las farmacéuticas y el Estado. El potencial no es sólo médico, sino también económico. El antecedente más replicable para nuestro municipio es General Lamadrid, en el sur de la Provincia de Buenos Aires. Gobernado por "Cambiemos" (aunque la ordenanza fue apoyada por unanimidad de todos los bloques), la ciudad está en camino a convertirse en el primer municipio en "tolerar" el cultivo medicinal. Un panel integrado por miembros de "Familias Cultivando" dio una charla sobre cannabis medicinal en el Centro Educativo Municipal de Campana. Organización desde las bases, la importancia del autocultivo y la solidaridad como bandera. "Mi hijo tiene parálisis cerebral. No podía comer nada, vomitaba absolutamente todo. Cuando descubrimos el cannabis el cambio fue rotundo", cuenta una madre. "Tiago tiene autismo. No se podía concentrar, no podía hablar ni sentarse derecho. Ni siquiera podía sacar los útiles de la mochila. Ahora gracias al cannabis mejoró muchísimo, sabe sacar fracciones, tiene una postura derecha y se concentra", dice un padre. "Mi sobrina tomaba 6 medicamentos por día. Gracias al cannabis dejó 2 y ya no tiene convulsiones", afirma una tía. "Mi hijo tenía autismo. Con la medicina tradicional cada vez estaba peor, no se relacionaba con el entorno, no percibía el peligro, no dejaba que lo tocaran ni respondía cuando lo llamábamos. Ahora nos busca para jugar, se deja tocar y habla. Es otro chico gracias al aceite", aporta otro padre. A paso lento pero firme, el cannabis medicinal comienza a hacerse un lugar en la agenda pública. La razón es noble y legítima: cientos de padecientes que no encontraban respuesta en la medicina tradicional, cara y poco efectiva, ahora la encuentran en un medicamento que actualmente es caracterizado por la justicia como ilegal si es obtenido de manera artesanal. Así es la historia de Mariana Ríos (42), quien luego de que la acusaran de hacer apología a las drogas por hablar de cannabis medicinal en un grupo de madres con hijos discapacitados del que formaba parte, decidió fundar con Mariela, otra madre con un hijo discapacitado, "Familias Cultivando" para poder recopilar y compartir información sobre el tema. Después de un video que se hizo viral donde Mariana documentó el cambio instantáneo que tuvo su hijo luego de tomar el aceite de cannabis, el crecimiento del grupo fue exponencial: "Creemos que otros merecen saber sobre los efectos positivos que obtenemos. Dar información, ayudar a la gente a que pueda hacer su propia medicina". Hoy cuentan con miembros de toda la provincia de Buenos Aires incluyendo a vecinos de nuestra ciudad que se hicieron cargo de la organización del evento en el Centro Educativo Municipal el pasado 25 de Agosto. Además de contar sus experiencias personales el panel dedicó gran parte del tiempo a difundir conocimiento sobre el cultivo de la planta desde su germinado hasta su maceración. Es que el autocultivo cumple una función fundamental ya que permite que quien lo realiza pueda obtener su propio remedio de calidad. Los miembros del grupo de ninguna forma recomiendan comprar aceite o cremas de cannabis vía páginas como "Mercado Libre": Sobran los casos donde al mandar a analizar a los laboratorios los productos, éstos no contenían las propiedades necesarias si no que tenían restos de cocaína o clonazepam diluído. Además, en vistas de una posible legalización en el futuro, el autocultivo pone un freno a quienes quieren ponerle precio a la medicina y permite tener a disposición diferentes cepas de la planta, algo necesario ya que después de un tiempo prolongado ingiriendo la misma dosis el cuerpo comienza a generar resistencia, lo que hace necesario cambiar la cepa para volver a obtener buenos resultados. Con un sólo frasco de flores que se obtiene de la cosecha de una planta se consigue lo necesario para dos o hasta tres años de medicina. Esto hace que se genere un excedente de producción, lo que permite la donación y la creación de una red colaborativa donde se intercambian aceites evitando la escasez y propagando la experimentación con distintos tipos de cepas en pos de encontrar el tipo de planta que se adapte mejor a la enfermedad: "El objetivo debe ser siempre solidario, nunca comercial", repite uno de los panelistas y resume el espíritu del grupo. Después de tres horas de charla, el aplauso fue prolongado y las muestras de agradecimiento se dejaron ver en abrazos y palabras afectivas. Escuchar los relatos de quienes integran "Familias Cultivando" deja poco lugar a los cuestiona-mientos morales. Son historias de desesperación, de amor y de búsqueda. Por sus características, la charla es un hito local para un fenómeno que desde las bases está generando cambios en toda la sociedad: quienes fueron a escuchar no eran entendidos del tema si no en su mayoría adultos mayores que seguramente consideren la posibilidad de plantar marihuana en su jardín. Además, el espacio fue cedido por el gobierno municipal, lo que le otorgó un marco de legitimidad institucional que da cuenta de que el tema toma cada vez mayor relevancia. Para quienes quieran obtener más información, pueden escribir al grupo de Facebook "Familias Cultivando Argentina". Los espera una red dispuesta a ayudar y acompañar.

