El entrenador de Villa Dálmine analizó al empate 1-1 frente a Almagro. En la fría noche del domingo, ya terminado el partido, el DT Lucas Bovaglio analizó el empate entre Villa Dálmine y Almagro por esta tercera fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional: "Sabíamos que iba a ser un partido duro. Siento que lo arrancamos jugando bien hasta que nos hacen el 1-0. Ahí el equipo dejó de apostar al juego asociado y perdíamos la pelota rápido. El empate llegó en un momento justo, porque necesitábamos ir al vestuario para hablar y ajustar algunas cosas. Y en el segundo tiempo entramos bien, el rival no podía jugar, estábamos posicionados en su campo y nos podíamos juntar a tocar. Entraban en el circuito futbolístico Del Priore y Brizuela, que son fundamentales para que el equipo tenga juego. Después cometimos algunos errores menores que hicieron que Almagro se agrande, nosotros dejamos de hacer lo que veníamos haciendo y en los últimos minutos lo podría haber ganado cualquiera de los dos", comentó sobre el desarrollo del partido. Consultado por LAD sobre si el Violeta confundió intensidad con apresuramiento, el entrenador admitió esa situación: "Sí, nos sucedió. En la semana les dije a los jugadores que no confundamos jugar rápido con jugar apurados, porque ello te lleva a tomar malas decisiones o a caer en imprecisiones, salvo alguna rara excepción. En cambio, cuando el equipo es rápido, dinámico, los rivales lo sufren. Lamentablemente, a veces equivocamos el camino". Y aunque reconoció que "el rival tuvo un par de ocasiones" para quedarse con la victoria, Bovaglio afirmó que la actuación de su equipo lo dejó "tranquilo" en el balance general. "Dejamos todo. Este es un equipo que está creciendo, y creciendo en la competencia. Y en ese proceso hay buenos momentos y otros en los que cometemos errores". Finalmente se refirió al trabajo que encarará esta semana de cara al próximo compromiso frente a Gimnasia de Mendoza (sábado 15.30): "Debemos conseguir que el equipo no juegue de a chispazos, que tenga momentos de buen fútbol que sean más extensos en el tiempo. Debemos ser un equipo más consistente. Hoy siento que somos un equipo que tiene arrestos y que por momento deja crecer a su rival".

Bovaglio. Foto: Twitter @VilladalmineOK

#PostPartido?? | Tras el empate frente a Almagro, el DT Lucas Bovaglio dialogó en conferencia de prensa. pic.twitter.com/8KQHIBjDrt — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) September 2, 2019

DT de Villa Dálmine:

Bovaglio; "Debemos ser más consistentes"

