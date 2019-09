Venció 3-0 a Juventud Unida y aprovechó que Villa Dálmine no jugó ante El Junior. También goleó Mega Juniors, mientras que San Felipe superó a San Cayetano en un duelo clave por el cuarto puesto. El último fin de semana se disputó la 15ª fecha (cuarta de la segunda rueda) del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol y en el Grupo A solo se disputaron tres encuentros: dos de ellos extendieron la tendencia que se viene dando en la parte alta de la tabla, mientras en el otro, Deportivo San Felipe logró un triunfo clave en la lucha por el cuarto puesto. Como Villa Dálmine no vio acción (partido postergado vs El Junior), del lote de punteros jugaron Defensores de La Esperanza y Mega Juniors, equipos que consiguieron cómodas victorias en la jornada del sábado. El Verdinegro superó 3-0 a Juventud Unida y así quedó como único líder del Grupo A, consolidando una campaña impecable: 11 triunfos, un empate y apenas una derrota (fue ante Villa Dálmine, en un partido en el que el Violeta presentó varios jugadores de su plantel profesional). Por su parte, Mega Juniors retornó a la victoria al golear 4-1 a Malvinas con un doblete de Matías Narvaja y tantos de Tomás Galeti (de penal) y Braian De la Cruz. Para el perdedor, su goleador Joaquín Marmet descontó (de penal). El tercer encuentro que se disputó por esta fecha en esta zona fue entre Deportivo San Felipe y Deportivo San Cayetano, dos equipos que llegaron a este duelo igualados en 21 puntos en el cuarto puesto. Y el éxito quedó en manos del "Sanfe", que se impuso con goles de Gustavo Rivero, Héctor Vallejos y Martín Canale para adueñarse ahora del 4º lugar. Por su parte, San Cayetano retrocedió a la 6ª ubicación, dado que Lechuga ganó un puesto después de sumar los tres puntos correspondientes a su compromiso frente a Deportivo Río Luján, que se retiró del torneo. Así, dado que tiene dos partidos menos que San Felipe y uno menos que San Cayetano, Lechuga está definitivamente metido en la pelea por un cuarto puesto que podría tener valor extra si se confirma que Villa Dálmine no podrá participar del Hexagonal Final. En la continuidad de este Grupo A, por la próxima fecha se medirán: Villa Dálmine vs Defensores de La Esperanza, Mega Juniors vs Desamparados, Deportivo San Cayetano vs Malvinas y Deportivo San Felipe vs El Junior. En tanto, Juventud Unida sumará de a tres sin jugar (por la baja de Río Luján), mientras que Desamparados quedará libre.

DEPORTIVO SAN FELIPE LE GANÓ 3-1 A SAN CAYETANO UN DUELO CLAVE POR EL CUARTO PUESTO. GRUPO A – FECHA 15 -Mega Juniors 4 – Malvinas 1. Goles: Matías Narvaja (2), Tomás Galeti y Braian De la Cruz (MJ); Joaquín Marmet (MAL). -Defensores de La Esperanza 3 – Juventud Unida 0. Goles: Facundo Fernández, Joaquín Lima y Faustino Oroná (DEF). -Deportivo San Felipe 3 – Deportivo San Cayetano 1. Goles: Gustavo Rivero, Héctor Vallejos y Martín Canale (DSF); Jonathan Locasso (DSC). -Lechuga PG – Deportivo Río Luján PP. -Villa Dálmine vs El Juniors: postergado. Libre: Desamparados #LigaCampanense El fin de semana se disputó la 15ta fecha, cuarta de la segunda rueda. En el Grupo A, Defensores de La Esperanza quedó como único líder; y en el Grupo B ganaron los cuatro que encabezan la tabla. Los resultados fueron: pic.twitter.com/a1DbotLtnt — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 2, 2019

