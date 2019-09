La Auténtica Defensa. Edición del martes, 03/sep/2019 Liga Campanense:

Grupo B; Ganaron los cuatro de arriba y todo sigue igual de apretado













La Josefa, Las Campanas, Albizola y Otamendi se mantienen en los primeros cuatro puestos, separados por apenas dos puntos de diferencia. El apasionante Grupo B del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol no se dio tregua en el desarrollo de la 15ª fecha (cuarta de la segunda rueda): los cuatro equipos que encabezan la tabla de posiciones ganaron sus respectivos compromisos y siguen todos apretados en apenas dos puntos de distancia. Los líderes son Atlético Las Campanas y La Josefa, que incluso ahora comparten hasta la misma diferencia de gol (ambos están +17). En esta fecha, el último campeón venció 2-0 a Villanueva con goles de Enzo Ramallo y Diego Gómez en la jornada del sábado; mientras que La Josefa (último subcampeón y único invicto del actual certamen) derrotó 2-1 a Leones Azules con tantos de Iván García y Facundo Rambaud. De esta manera, ambos siguen como líderes, aunque intercambiaron posiciones, dado que como Las Campanas igualó la diferencia de goles, pero tiene un tanto a favor más que La Josefa, que igualmente cuenta con un partido menos respecto al último campeón. En el tercer puesto continúa Albizola FC, que le ganó 1-0 un encuentro cerrado a Real San Jacinto, que tras vencer a Las Campanas no pudo volver a sumar y va quedando definitivamente relegado a pesar de los partidos postergados que todavía debe completar (la semana pasada también había caído ante La Josefa en un pendiente de la novena fecha). Por su parte, Otamendi tampoco perdió terreno al golear 4-2 a Las Palmas con tantos de Mauricio Maldonado, Nicolás Campos, Ulises Bertuni y Carlos Delfabro. De esta manera, el Gallito sigue amenazando desde el cuarto puesto, con la ventaja de tener dos partidos menos que Las Campanas y uno menos que La Josefa y Albizola. O sea: potencialmente podría ser el líder de la zona. Finalmente, en el quinto puesto se ubica ahora Atlético Las Praderas, que sumó tres puntos en esta fecha (debía enfrentar a Puerto Nuevo) y por diferencia de gol supera actualmente a Villanueva. Por la próxima fecha de esta zona, La Josefa tiene garantizados los tres puntos, dado que debería enfrentar a Puerto Nuevo. En tanto, Atlético Las Campanas jugará ante Atlético Las Praderas; Albizola, frente a Villanueva; y Otamendi, contra Leones Azules. La programación se completará con Real San Jacinto vs Barrio Lubo, mientras que Las Palmas quedará libre.

LA JOSEFA VENCIÓ 2-1 A LEONES AZULES Y EXTENDIÓ SU INVICTO. GRUPO B – FECHA 15 -La Josefa 2 – Leones Azules 1. Goles: Iván García y Facundo Rambaud (LJ); Jonathan Romero (LA). -Atlético Las Campanas 2 – Villanueva 0. Goles: Enzo Ramallo y Diego Gómez (ALC). -Albizola FC 1 – Real San Jacinto 0. Gol: Cristian Bergara (ALB). -Otamendi FC 4 – Las Palmas 2. Goles: Mauricio Maldonado, Nicolás Campos, Ulises Bertuni y Carlos Delfabro (OTA); Diego Andrade y Fernando Acosta (LP). -Atlético Las Praderas PG – Puerto Nuevo PP. Libre: Barrio Lubo. #LigaCampanense El fin de semana se disputó la 15ta fecha, cuarta de la segunda rueda. En el Grupo A, Defensores de La Esperanza quedó como único líder; y en el Grupo B ganaron los cuatro que encabezan la tabla. Los resultados fueron: pic.twitter.com/a1DbotLtnt — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 2, 2019

Liga Campanense:

Grupo B; Ganaron los cuatro de arriba y todo sigue igual de apretado

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: