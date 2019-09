El campanense y el marplatense se impusieron en sus últimas dos regatas y redondearon un buen resultado en Linz-Ottensheim, a pesar de no haber alcanzado el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio. Tendrán una segunda oportunidad en mayo próximo, en Suiza. Finalizó el año de regatas internacionales para Rodrigo Murillo, y si bien no logró el objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos "Tokio 2020" (accedían los 11 primeros), el balance es sumamente positivo para el campanense: terminó en la 13ª posición sobre 31 embarcaciones en la prueba de dobles peso pesado (M2x) en los 2019 FISA World Rowing Cham-pionships. En esta campeonato mundial que se desarrolló en Linz-Ottensheim, Austria, Murillo y el marplatense Cristian Rosso ganaron su serie en las Semifinales C/D el día miércoles y luego, el último domingo, también se impusieron en la Final C, que definía los puestos 13 a 18. Los argentinos consiguieron el primer puesto con un tiempo de 6 minutos, 21 segundos y 41 centésimas. Así terminaron dos segundos por delante de Matthew Buie y Trevor Jones, de Canadá, que finalizaron; y, a su vez, quedaron a cuatro segundos de Stanislay Shcharba-chenia y Dzianis Mihal, de Bielorrusia, que fueron terceros. Completaron la regata Ucrania, Italia y Sudáfrica en los puestos 4º, 5º y 6º. Con esta victoria en la final C, Murillo y Rosso lograron la decimotercera posición en el Mundial, un resultado agridulce ya que, si bien es una muy buena posición, no les alcanzó por poco para clasificar a los JJ.OO. La próxima –y última- oportunidad para clasificar el M2x a Tokio 2020 será en mayo del año próximo en Lucerna, Suiza, en el marco de la 2020 FISA Final Olympic Qualification Regatta. Allí habrá dos tickets olímpicos en juego para todas las pruebas. El próximo desafío para Rodrigo Murillo, como cierre de un año sumamente exitoso de competencias (en el que se consagró campeón sudamericano y panamericano), será el Campeonato Argentino de Remo, que se realizará del 8 al 10 de noviembre en aguas del Río Santiago, en la sede de Ensenada del Club de Regatas La Plata.

MURILLO Y ROSSO TERMINARON EL MUNDIAL CON DOS VICTORIAS. LOS OTROS TRES BOTES ARGENTINOS En este Campeonato Mundial de Austria, Argentina presentó otros tres botes, que obtuvieron los siguientes resultados: -El dos sin timonel (M2-) de Axel Haack (Tigre Boat Club) y Agustín Díaz (Club de Regatas La Plata) terminó 4º en la final ´´C´´ con un tiempo de 6:34.03, y 16º (sobre 29 embarcaciones) de la regata. -Brenda Sardón, en single adaptado (PR1 W1x) quedó 3º en la final ´´B´´ con un tiempo de 11:55.08, y 9º del mundo en el global sobre 14 inscriptas. La remera -ex palista- del Club de Regatas La Plata consiguió así el mejor resultado de la delegación albiceleste. -Alejandro Magno Vera, en single adaptado (PR1 M1x) fue 3º en la final ´´C´´ con un registro de 10:48.52 y quedó 15º sobre 27º singlistas. #Remo El campanense Rodrigo Murillo y el marplatense Cristian Rosso terminaron en el puesto 13 de la prueba de Doble Par en el Mundial de Austria luego de ganar la Final C que se corrió el último domingo. pic.twitter.com/tcMbLSYolr — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 2, 2019

Remo:

Murillo y Rosso ganaron la Final C y terminaron en el puesto 13 en el Mundial de Austria

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: