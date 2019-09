La Auténtica Defensa. Edición del martes, 03/sep/2019 Breves: Fútbol







TERMINARON EN CERO En una nueva edición del súperclasico del fútbol argentino, River Plate y Boca Juniors igualaron sin goles en el estadio Monumental en un partido en que los Xeneizes apostaron a resguardar su valla y los Millonarios no pudieron quebrar a Esteban Andrada. Con este empate, San Lorenzo de Almagro quedó como único líder del campeonato de la Superliga con 13 puntos. Sus inmediatos perseguidores son: Boca (11), Talleres (10), Lanús (10) y Patronato (10). Los demás resultados de la quinta fecha fueron: Lanús 1-0 Central Córdoba, Estudiantes 0-1 Vélez, Defensa y Justicia 0-0 Banfield, Argentinos 1-0 Gimnasia (LP), San Lorenzo 2-1 Unión, Patronato 1-0 Independiente, Racing Club 3-1 Godoy Cruz, Colón 1-1 Rosario Central, Atlético Tucumán 1-0 Arsenal, Newells 4-1 Huracán y Talleres 2-1 Aldosivi. SEGUNDO DE SOLÍS Después de convertirle a Atlético Tucumán en la cuarta fecha, el campanense Nazareno Solís volvió a marcar para Aldosivi de Mar del Plata: esta vez estableció el 1-0 al minuto de partido frente a Talleres, club en el que tuvo un destacado paso deportivo, ascenso a Superliga incluido (por eso no lo gritó). En cuanto a los demás campanenses, Nicolás Blandi fue titular en San Lorenzo (por una molestia fue reemplazado en el entretiempo); Leonardo Sigali, después de su roja ante River, volvió a la titularidad en Racing; mientras que Joaquín Arzura estuvo entre los suplentes de Huracán. SE FUERON DOS DT Por los malos resultados obtenidos, este fin de semana se fueron dos DT de la Superliga: Hernán Crespo dejó su cargo en Banfield, mientras que Darío "Indio" Ortiz ya no es el entrenador de Gimnasia (LP), equipo sumamente complicado con los Promedios. ENTRENA LA SELECCIÓN La Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni ya se encuentra trabajando en Estados Unidos, donde disputará los dos amistosos correspondientes a esta fecha FIFA de septiembre: el jueves 5 jugará frente a Chile, mientras que el martes 10 se medirá ante México. ICARDI AL PSG Después de sus idas y vueltas en Inter, el delantero Mauro Icardi fue presentado ayer como refuerzo del Paris Saint Germain de Francia. El argentino llega a préstamo y con una opción de compra de 70 millones de euros. PRIMERA B METRO Por la cuarta fecha del Torneo Apertura se registraron los siguientes resultados: Acassuso 0-0 San Miguel, Defensores Unidos 1-1 Los Andes, Argentino (Q) 0-0 J.J. Urquiza, Almirante Brown 0-0 Tristán Suárez, UAI Urquiza 1-0 San Telmo, Talleres (RE) 1-1 Flandria, Fénix 1-2 Deportivo Armenio y Villa San Carlos 0-0 Comunicaciones. La programación se cierra hoy con Sacachispas vs Colegiales (15.30). PRIMERA C Los resultados de la 6ª fecha del Apertura fueron: Excursionistas 1-2 Cañuelas, Victoriano Arenas 1-4 Deportivo Español, Deportivo Merlo 3-2 El Porvenir, Central Córdoba (R) 2-2 Dock Sud, Real Pilar 1-0 Sportivo Italiano, San Martín (B) 0-2 Argentino (M), Luján 1-2 L.N. Alem, Berazategui 0-0 Midland y Laferrere 2-0 Lamadrid. Los líderes son Deportivo Merlo y Cañuelas con 12 puntos.

