Breves: Polideportivas

PEQUE GIGANTE

El argentino Diego Schwartzman venció ayer al alemán Alexander Zverev (6º del ranking mundial) y se clasificó por segunda vez en su carrera a los Cuartos de Final del US Open, igualando así lo que realizó en el Grand Slam estadounidense de 2017. "El Peque" debió recuperarse tras perder el primer set y, aprovechando dificultades en el saque del germano, se quedó con la victoria por 3-6, 6-2, 6-3 y 6-4. Su próximo rival se definía anoche, al cierre de esta edición, en el duelo que protagonizaban el español Rafael Nadal y el croata Marin Cilic. Los restantes duelos de Cuartos de Final serán: Matteo Berrettini vs Gael Monfils, Stanislas Wawrinka (que eliminó a Novak Djokovic) vs Daniil Medvedev y Roger Federer vs Grigor Dimitrov.

TRIUNFO Y CLASIFICACIÓN

La Selección Argentina de Básquet derrotó ayer por 94 a 81 a Nigeria y consiguió así su clasificación a la segunda fase del Mundial que se está desarrollando en China. Después de un buen arranque, los dirigidos por Sergio Hernández fueron superados por los africanos en el segundo cuarto. Sin embargo, en la segunda mitad estuvieron firmes en defensa, pasaron a controlar el ritmo de juego y ganaron el partido con autoridad. En este encuentro ante Nigeria, el capitán Luis Scola anotó 23 puntos y se convirtió en el segundo máximo goleador de la historia de los Mundiales. La otra gran figura argentina del juego fue el alero Patricio Garino (17 puntos). En el otro partido del Grupo B, Rusia venció 87-73 a Corea del Sur y también aseguró su clasificación a la próxima fase. Así, en la última fecha de esta zona, rusos y argentinos se enfrentarán este miércoles a las 9.30 para definir qué equipo avanza con mejor arrastre a la segunda ronda.

ROSSI, INTRATABLE

El Top Race disputó el domingo sus dos competencias en el autódromo "Hermanos Emiliozzi" de Olavarría, donde el Toyota Camry de Matías Rossi triunfó en la primera, seguido de Matías Rodríguez y Franco Girolami. Luego, en la segunda, Diego Azar aprovechó un choque a Mariano Altuna para heredar la victoria, por delante de Gabriel Ponce de León y Caito Risatti. Con estos resultados, Rossi quedó al frente del campeonato con 211 puntos y supera por 20 unidades a Girolami (191). La próxima fecha de esta categoría será el 29 de septiembre en el autódromo de 9 de Julio.

Con el triunfo en Olavarría, Rossi llegó a ocho victorias en la temporada, sumando sus actuaciones en Top Race (3 victorias), Súper TC2000 (4) y Turismo Carretera (1). Así, está en carrera por la "triple corona". Su próximo compromiso será el 15 de septiembre en San Juan, cuando el Súper TC2000 vuelva a "El Zonda".