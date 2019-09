Un auditorio de Tenaris repleto analizó junto a Longobardi el escenario político nacional

En la continuidad de visitas de líderes de opinión organizadas por la compañía, el periodista abordó la coyuntura actual luego de las PASO, las decisiones del presidente Mauricio Macri y una eventual transición de poder. Gran concurrencia de vecinos. El Auditorio de Tenaris esperó repleto al reconocido periodista de radio y televisión Marcelo Longobardi, quien analizó el escenario político dejado por las PASO y la situación del presidente Mauricio Macri de cara a las elecciones generales y una eventual transición de poder. Longobardi, quien fue presentado ante el público por el presidente de Tenaris para Cono Sur, Javier Martínez Álvarez, se sumó así a distintos líderes de opinión que visitaron la planta de tubos sin costura este año, como el periodista Luis Novaresio y el especialista en recursos humanos Alejandro Melamed. "Muchas de las cosas que están ocurriendo, han ocurrido o inclusive van a ocurrir en el próximo tiempo, son episodios completamente imprevisibles que no conocen inclusive sus protagonistas. Esto nos habla también del grado de improvisación y hasta de chapucería que hay en la política argentina", expresó el conductor de "Cada mañana" por Radio Mitre, uno de los programas más escuchados de la frecuencia AM. Para Longobardi, hoy "ninguno de los líderes políticos principales domina la situación" que les toca atravesar y dio como ejemplo al presidente Macri "creyendo que las PASO eran un empate hasta el mediodía anterior a la votación" y a Alberto Fernández, candidato opositor del Frente de Todos, contemplando la chance concreta de ser el jefe de la Nación "cuando nunca en su vida soñó con la posibilidad de serlo". Por eso, el periodista hizo uso del concepto de "cisne negro" para explicar cómo los procesos políticos -no solo los nacionales, sino los globales- ya no parecen tener una lógica predecible. "Los sistemas políticos han estallado por el aire", afirmó. Pero la charla de Longobardi se enfocó en el plano local, atravesado por la incertidumbre propia "de lo que parece ser una elección de cambio" en el signo político que conduce el país. La única certeza que parece circular, sostuvo, es que "el ritmo de los acontecimientos está manejado por los mercados, lo que puede agravar una eventual transición" entre Macri y Fernández. "Es como un misil que está viniendo que hay que ver más cerca de quién cae, lo que puede provocar que Macri sea recordado como un pésimo presidente o complicar mucho el comienzo de la presidencia de Alberto Fernández", ilustró. En ese sentido, dijo que las PASO fueron definidas por un "voto bronca que nadie vio venir" y por "la unificación del peronismo", movimiento que marcó la derrota de la "estrategia" política del macrismo: contar con un electorado "dividido en tres tercios" que le permitiera a Cambiemos, un gobierno minoritario, seguir detentando el poder. "Esa es la ecuación que vio Cristina Kirchner y que la motivó a tener un gesto de inusual talento político que nunca había demostrado hasta ahora, ya que muchas de sus estrategias electorales fueron un fracaso durante mucho tiempo", aseguró. Longobardi cuestionó a Macri por tener una mirada poco amplia de la política. Primero, sostuvo que el mandatario se limitó a querer ser "la contracara del extravío populista" y de Cristina. Después, definió a Cambiemos como una fuerza que "nunca pasó de ser una coalición electoral parlamentaria y completamente desconectada del problema del poder político", ya que para sus referentes -Macri sobre todo- "identidad política y gobernabilidad son excluyentes". Eso le impidió, en la visión de Longobardi, generar los consensos y ampliar la base de respaldo político necesarios para encarar las reformas que el país necesitaba. El análisis del periodista también se centró en la provincia de Buenos Aires, donde lamentó que Macri no haya accedido a adelantar las elecciones para permitir un triunfo de María Eugenia Vidal que le diera mayor aire de cara a las presidenciales, lo que resultó "una equivocación imperdonable". Y también tuvo palabras para Axel Kicillof, a quien le avisoró problemas con los intendentes justicialistas porque "no es corrupto", aunque -para él - tiene "enorme cantidad de inconvenientes ideológicos y mentales". Por último, y de cara al futuro inmediato, sostuvo que a Macri solo lo puede mantener en el poder "una hazaña" y que el contexto hasta octubre estará turbulento debido a que "el programa económico perdió consenso y la señora Kirchner produce espanto, por eso la dinámica de la economía jugará en contra del presidente". Además, advirtió acerca de la dinámica de conflicto que pueda imprimirle al eventual próximo gobierno la alianza entre "el kirchnerismo, La Cámpora, Sergio Massa y Alberto Fernández junto a los gobernadores", un entramado que también podría guardar cisnes negros.

“Los sistemas políticos han estallado por el aire", afirmó Longobardi durante su charla.





El presidente de Tenaris para Cono Sur, Javier Martínez Álvarez, siguió la exposición de Longobardi desde la primera fila del auditorio.

Escuchando a @LongobardiM en el Ciclo de Charlas de @Tenaris_ar pic.twitter.com/G4MEwm0Ds6 — Sebastian Abella (@SebaAbella) September 3, 2019 Gran convocatoria en el auditorio de #TenarisUniversity. Más de 400 personas asistieron a una jornada de reflexión sobre la sobre actualidad de nuestro país. ¡Muchas gracias @longobardim por venir! pic.twitter.com/HaoQaoqb0p — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) September 3, 2019

