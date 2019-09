La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 04/sep/2019 El concejal marco Colella fue víctima de los "tira piedras"







El concejal del bloque PJ-Frente de Todos, Marco Colella, fue víctima de un ataque a piedrazos cuando, el lunes por la noche, transitaba con su auto por la Ruta 6, a metros de la rotonda de calle Chacabuco, a la altura del barrio Villanueva. "Por suerte iba solo dentro del auto" comentó el edil, que en redes sociales, junto a la foto de cómo quedó su parabrisas, escribió con cierto ironía: "Recibimiento en la entrada de Villanueva por Ruta 6. Creo que sabían que era mi cumple: me tiraron el regalo por el parabrisas". El concejal (que se postula para renovar su banca por el Frente de Todos) posteriormente explicó: "Regresaba de dejar a mis hijas en su casa; y para alegría de muchos no sufrí ninguna herida, solamente se astilló el parabrisas del lado del acompañante. Personal policial se hizo presente en pocos minutos, y me comentaban que están combatiendo este tipo de delitos en las zonas de Ruta 6 y Ruta 9. Esta modalidad se va moviendo permanentemente y esta vez por suerte no pasó a mayores". Ayer por la mañana, Colella se acercó a la Comisaría a radicar formalmente la denuncia de lo ocurrido.

ASÍ QUEDÓ EL PARABRISAS DEL AUTOMÓVIL DEL CONCEJAL TRAS EL PIEDRAZO RECIBIDO.



El concejal marco Colella fue víctima de los "tira piedras"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: