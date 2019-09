El encuentro, correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura, se disputará desde las 15.30 horas en cancha de Liniers y con arbitraje de Lucas Ozuna. Cada vez falta menos para que Puerto Nuevo vuelva a la competencia. Después de un receso que se hizo muy largo, la Primera D estará comenzando este fin de semana una nueva temporada con el inicio del Torneo Apertura que se disputará en lo que resta de este año. Y como se aproxima el momento, van apareciendo confirmaciones, como la fecha y la hora del debut: el Auriazul se estará presentado el sábado desde las 15.30 horas frente a Deportivo Paraguayo como visitante. El encuentro se disputará en cancha de Liniers (donde el elenco Guaraní hará de local) y será arbitrado por Lucas Ozuna. Y será el segundo de la programación de esta primera jornada, dado que el Torneo Apertura se pondrá en marcha el viernes por la tarde en cancha de Juventud Unida, donde Muñiz recibirá a Liniers. Para esta campaña, Puerto Nuevo ha mantenido a Carlos Pereyra como Director Técnico, pero ha renovado en su gran mayoría al plantel, especialmente de mitad de cancha hacia adelante. Por ello, el entrenador no dudó en realizar una docena de partidos amistosos en esta preparación, para tratar de darle el mayor rodaje posible a un equipo que debe consolidarse lo antes posible, dado que esta temporada estará dividida en dos torneos cortos (Apertura y Clausura) de 13 fecha cada uno, por lo que el margen de error será mínimo para aquellos que deseen ser protagonistas.



MARIANO FILIOSI, UNO DE LOS REFUERZOS DE PUERTO NUEVO PARA ESTA TEMPORADA PRIMERA D – FECHA 1 VIERNES - 15.30 horas: Muñiz vs Liniers / Wenceslao Meneses SÁBADO - 15.30 horas: Dep. Paraguayo vs Puerto Nuevo / Lucas Ozuna DOMINGO - 15.30 horas: Def. de Cambaceres vs Argentino (R) / Gonzalo Pereira - 15.30 horas: Centro Español vs Atlas / Felipe Viola LUNES - 15.30 horas: Sp. Barracas vs Central Ballester / Nicolás Kresta - 15.30 horas: Claypole vs Lugano / Guido Mascheroni - 15.30 horas: Juventud Unida vs Yupanqui / Edgardo Zamora



Primera D:

Puerto Nuevo debuta el sábado contra Deportivo Paraguayo

