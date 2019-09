Avanza el Programa Ejecutivo para el Desarrollo Sostenible

La tercera clase organizada por Fundación Urbania estuvo a cargo de Conrado Laigle. "La madre Teresa dice: no hay pobreza más seria, más grave, que la de aquel que no recibe cariño", señaló el consultor y especialista en Cambio Climático. Con el auspicio de TenarisSiderca, Pacto Global de Naciones Unidas, AcercaRSE, la Organización Internacional del Trabajo y la Cámara de Comercio Argentino Alemana, la fundación Urbania continua brindando la segunda edición de un programa inédito en Latinoamérica que analiza las tendencias globales, regionales y locales de los próximos 20 años. "Por primera vez en la historia de la humanidad, estamos empezando a vivir en una sociedad de escala planetaria, la mano del hombre está modificando el planeta como nunca se vio, el desafío es afrontar estos cambios y no rifar el futuro, decir que un indicador (como el PBI) nos establece que persona vive con dos dólares al día, no es un indicador, vos a una persona le das 10 dólares por día y sigue siendo pobre, por que no tuvo educación, no tuvo salud, no tuvo la alimentación necesaria cuando era chico, no tuvo contención, no tuvo amor, la madre Teresa dice: no hay pobreza más seria, más grave, que la de aquel que no recibe cariño. Ya no se habla solamente de la pobreza material. Como sociedad, ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? Muchas veces uno está metido en sus problemas que no sabe de donde viene y adonde va, tener este tipo de experiencias, me parece notable y atendible, marca hacia donde vamos y que somos parte de un pequeño sistema en un inmenso mar que es el universo." Comentó Conrado Laigle en su presentación. Licenciado en Administración y Gestión Pública UPC, fue Consultor de la Unión Europea en Uso Racional de la Energía y actual miembro del grupo de trabajo "Cuidando el Clima" de la Red Argentina del Pacto Global de Naciones Unidas, fue el protagonista de la tercera reunión semanal del Programa Ejecutivo para el Desarrollo Sostenible organizado por fundación Urbania que tiene lugar en la TenarisUniversity.

Laigle recordó que el plástico genera gases efecto invernadero sólo por estar expuesto al sol. En dos décadas, el planeta habrá duplicado su consumo.

Avanza el Programa Ejecutivo para el Desarrollo Sostenible

