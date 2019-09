Marisa Mansilla

El pasado sábado 31 de agosto se llevó a cabo en el espacio "arte y otra cosa" de Osvaldo Croce y Claudia Taranto un espectáculo vinculado a la audición de poesía. El tópico propuesto era "el amor", en un sentido amplio, no restringido exclusivamente a las relaciones amorosas entre las personas. La poesía es desde la tradición clásica más antigua el género del derrame de la subjetividad y los sentimientos, aunque como expresara Oswald de Andrade, el poeta brasileño, en sus "Escritos Antropófagos", la poesía existe también en los hechos más comunes, triviales y cotidianos como "las casuchas de azafrán y ocre entre los verdes de la favela, bajo el azul cabralino", tomando distancia de la postura más elitista que sólo supone poéticos los estados emocionales, sensibles o delicados de la espiritualidad humana prescindiendo del contorno real en que se suscitan, y extendiendo, por lo tanto, el territorio de la poesía hasta los paisajes sociales urbanos que nos pueden arrostrar imágenes de dolor, desventuras y pobreza. Sin embargo, ya sea por la naturaleza ancestral del género, o por lo penoso y difícil del contexto de época en que nos encontramos y sin refutar la afirmación de que puede hallarse poesía, poeticidad o valor estético en el mundo que nos rodea la insensibilidad, indiferencia o impiedad de los momentos de aguda crisis nos conducen a veces a repliegues en los que el rescate del sentimiento genuino del amor puede aparecer como una búsqueda de un estado reconfortante y hasta reconstituyente de lo humano. Por lo tanto, los cuatro lectores del pasado sábado a la noche: Estela Simón, Esteban Tani, Osvaldo Croce y quien suscribe esta columna seleccionamos y produjimos azarosamente una antología de poemas tan variada como riquísima que incluyó desde sonetos clásicos de los siglos XVI y XVII hasta poemas de la vanguardia argentina y otros ya mucho más cercanos a nuestro tiempo, las últimas décadas del siglo XX y estas primeras del siglo XXI. Estela Simón dio lugar con sus lecturas a la voz femenina y la problemática de género en una selección de poemas de Gioconda Belli que incluyó "Uno no escoge", "Como gata boca arriba", "Sencillos deseos", "No me arrepiento de nada" y "Los portadores de sueños" ; Esteban Tani hizo un compilado variado que incluyó el canto XII "El infinito" de Giácomo Leopardi, "Desmayarse, atreverse, estar furioso…" de Lope de Vega, "Brindis" de Mario Benedetti y dos poemas sin título de Fernando Pessoa ; Osvaldo Croce eligió "Despedida" de Gabriela Delgado, "Ella" de Jorge Boccanera, "Muerte bajo el sol" de Malena Colasanti y "Mi corazón entiende de otras cosas" de Adrián Desiderato. Se leyeron también tres figuraciones de amadas de diferentes épocas y estéticas como las que aparecen en el "Soneto V" de Garcilaso, el "Soneto a tus vísceras" de Baldomero Fernández Moreno y "Ella" de Oliverio Girondo y 4 figuraciones de amados, los primeros tres en los siguientes poemas de Jorge L. Borges "El amenazado", "El enamorado" y "Las causas" y el último en "Una carta de amor" de Julio Cortázar, de su libro "Salvo el crepúsculo". Un poema se escribe, se dice, se lee y se relee en forma gozosa en voz alta o silenciosamente y en cualquiera de estas modalidades sus palabras despliegan resonancias y sentidos nuevos en nuestra cabeza. El conjunto de los versos que los conforman revelan redes de significaciones profundas que van mucho más allá del blablabla de todos los días, por eso nos conmueven y a la vez nos conducen a la reflexión metafísica. Un poema es apenas un puñado de palabras en el espacio en blanco de la hoja y su sentido, no obstante, no se limita a ellas, surge –por lo general- de la tensión entre lo que estas palabras dicen y lo que callan. Un poema clausura curiosamente el devenir del tiempo histórico que parece detenerse durante los minutos que dura su lectura y desde su brevedad y la materialidad fónica de sus palabras que no sólo dicen, sino que también suenan y se encadenan rítmicamente nos permiten una sensibilización y una percepción del mundo, de las cosas y hasta de nosotros mismos más profunda. Para dejarles un excelente ejemplo de esto citaré el poema "No me arrepiento de nada" de Gioconda Belli : (en que el corte de cada verso será representado por una barra/) "Desde la mujer que soy, / a veces me da por contemplar / aquellas que pude haber sido; / las mujeres primorosas, hacendosas, buenas esposas, / dechado de virtudes, / que deseara mi madre. / No sé por qué / la vida entera he pasado / rebelándome contra ellas./ Odio sus amenazas en mi cuerpo. /La culpa que sus vidas impecables, / por extraño maleficio, / me inspiran. /Reniego de sus buenos oficios; / de los llantos a escondidas del esposo, / del pudor de su desnudez / bajo la planchada y almidonada ropa interior./ Estas mujeres, sin embargo, me miran desde el interior de los espejos, / levantan su dedo acusador/ y, a veces, cedo a sus miradas de reproche / y quiero ganarme la aceptación universal, /ser la "niña buena", "la mujer decente",/ la Gioconda irreprochable. /Sacarme diez en conducta / con el partido, el estado, las amistades, / mi familia, mis hijos y todos los demás seres / que abundantes pueblan este mundo nuestro. / En esta contradicción inevitable / entre lo que debió haber sido y lo que es, / he librado numerosas batallas mortales, / batallas a mordiscos de ellas contra mí /- ellas habitando en mí queriendo ser yo misma -. / Transgrediendo maternos mandamientos, / desgarro adolorida y a trompicones / a las mujeres internas / que, desde la infancia, me retuercen los ojos / porque no quepo en el molde perfecto de sus sueños, / porque me atrevo a ser esta loca, falible, tierna y vulnerable, / que se enamora como alma en pena / de causas justas, hombres hermosos, y palabras juguetonas. / Porque, de adulta, me atreví a vivir la niñez vedada, / e hice el amor sobre escritorios / - en horas de oficina – y / rompí lazos inviolables / y me atreví a gozar / el cuerpo sano y sinuoso / con que los genes de todos mis ancestros / me dotaron. / No culpo a nadie. Más bien les agradezco los dones. / No me arrepiento de nada, como dijo la Edith Piaf. / Pero en los pozos oscuros en que me hundo, / cuando en las mañanas, no más abrir los ojos, / siento las lágrimas pujando ; / veo a esas otras mujeres esperando en el vestíbulo, /blandiendo condenas contra mi felicidad. / Impertérritas niñas buenas me circundan / y danzan sus canciones infantiles contra mí / contra esta mujer / hecha y derecha, / plena. /Esta mujer de pechos en pecho / y caderas anchas / que, por mi madre y contra ella, / me gusta ser." Es difícil seguir después de este poema de Gioconda Belli, pero por si los lectores de esta columna se quedaron con un poquito de ganas de seguir leyendo poemas de amor, cerramos con "El enamorado", un magnífico soneto de Jorge Luis Borges de 1977 publicado en su libro "Historia de la noche" : "Lunas, marfiles, instrumentos, rosas, / lámparas y la línea de Durero, / las nueve cifras y el cambiante cero, debo fingir que existen esas cosas. / Debo fingir que en el pasado fueron / Persépolis y Roma y que una arena / sutil midió la suerte de la almena / que los siglos de hierro deshicieron. / Debo fingir las armas y la pira / de la epopeya y los pesados mares / que roen de la tierra los pilares. / Debo fingir que hay otros. Es mentira. / Sólo tú eres. Tú, mi desventura / y mi ventura, inagotable y pura."

