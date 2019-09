La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 04/sep/2019 Efemérides del día de la fecha: 4 de Septiembre







DÍA DEL INMIGRANTE Fue instituido en el año 1949 mediante el Decreto Nº 21.430 del Poder Ejecutivo con el propósito de recordar y enaltecer las tradiciones de las diversas colectividades que habitan el país como también conmemorar la disposición dictada por el Primer Triunvirato en el año 1912 que establecía: "el gobierno ofrece su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio". Así, oleadas de inmigrantes llegaron al país escapando de la guerra, la hambruna y las enfermedades: desde el año 1860 al 1870 llegaron 76.000 inmigrantes, cifra que aumentó a 85.000 desde la década del 70´ al 80´; en su mayoría provenían del sur de Italia y España.



FALLECE GUSTAVO CERATI Gustavo Adrián Cerati nació el 11 de agosto de 1959 en Capital Federal. Hijo de Juan José Cerati y Lilian Clark, Gustavo siempre tuvo una conexión con la música que comenzó a los 9 años con la guitarra: "me acuerdo de que paramos, mi viejo se bajó y volvió con una guitarra criolla. Yo aluciné cuando la sacó." En su escuela integró el coro, donde se destacó y fue nombrado voz líder; más adelante, llegarían las primeras composiciones que despertaban por las noches a su madre que dulcemente lo regañaba para que se fuera a dormir: "a los 12 o 13 años compuse mis primeros temas. Probé grupitos sin importancia, cosa que sirvió para el aprendizaje, haciendo fundamentalmente música latina." En 1979 empezó a estudiar Publicidad en la Universidad del Salvador, institución en la que conoce a Héctor "Zeta" Bosio. En ese entonces, Gustavo repartía su tiempo entre el estudio, el trabajo e indudablemente la música con la banda "Sauvage"; en el verano del 82´ se reencontraría con "Zeta" en Punta del Este, Bosio se encontraba con "The Morgan": "como no tenía donde quedarme, me fui con ellos, y ahí empezó mi relación con Zeta. Planeamos la idea de tener un grupo, y luego en las clases nos dedicábamos a buscar nombres de grupos, a escuchar música y cualquier cosa menos lo que teníamos que hacer". Sin embargo, faltaba alguien y ese era "Charly" Alberti, un "pesado" que llamaba a la casa de Gustavo para hablar con su hermana, María Laura; un día, lo atendió el músico, con el que entabló una conversación en la que le contó que tocaba la batería y que su padre era el famoso baterista "Tito" Alberti. Una semana después, Bosio y Cerati lo fueron a ver tocar y quedó conformada la banda "Los Estereotipos" que, junto a Richard Coleman, grabaron un demo; más tarde, quedaría definitivamente "Soda Stereo". Luego de su debut en la discoteca "Airport", tocaron en el cabaré "Marabú", "Zero", el café "Einstein" y "Stud Bar", lugares donde empezaron a hacerse conocidos. En el año 1984 presentan en el teatro "Astros" su primer disco "Soda Stereo", el mismo contenía las canciones "Dietético", "¿Por qué no puedo ser del Jet-Set?", "Tele-Ka" y "Un misil en mi placard", entre otras. Iniciaba así una de las bandas que inspiró a generaciones y fue un hito en la historia del rock nacional con sus discos "Nada Personal" (1985), "Signos" (1986), "Doble Vida" (1988), "Canción animal" (1990), "Dynamo" (1992) y "Sueño Stereo" (1995). Como solista, Gustavo grabó los discos "Amor Amarillo" (1993), "Bocanada" (1999), "Siempre es hoy" (2002), "Ahí vamos" (2006) y "Fuerza Natural" (2009). En el año 2010, luego de dar un concierto en Caracas, sufrió una descompensación que amerito la urgente internación en el Centro Médico Docente La Trinidad, 3 días después, se recibiría la triste noticia de que el músico había tenido un Accidente Cerebrovascular (ACV). El 24 de octubre ingresó a la Clínica ANCLA de Buenos Aires, donde fallecería después de haber estado 4 años en coma. SE PUBLICA EL PRIMER NÚMERO DE "EL ETERNAUTA" Un día como hoy en el año 1957, se publicaba en el Suplemento Semanal de Hora Cero el primer número de "El Eternauta". Creada por el guionista Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López, el comic narra la historia de Juan Salvo, un fabricante de baterías, que a raíz de una invasión extraterrestre organiza al pueblo para combatir a los opresores. En esta publicación Salvo se le presenta a Oesterheld como el "Eternauta" y le pide que le dé un lugar en la revista para contar su historia. Acompañada por las historietas "Ernie Pike" y "Randall ´The Killer´", la tira salía todos los miércoles y costaba $1,50.





