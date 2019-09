Será este sábado a partir de las 21 horas en Fratello Bar. El próximo sábado 7 de septiembre a partir de las 21 horas, la banda Tren de Escape se presenta por primera vez en Fratello Bar (Arenales 650, esquina Sarmiento). Acompañados en esta ocasión por el dúo acústico Rizzardi/Posadas. Allí mismo, luego de la medianoche se presentarán Coupe Rock (Tributo a ACDC) y los locales Tabla Rasa. Tren de Escape es una banda con casi 20 años de trayectoria. Forjada por amantes del rock de los 70s y 80s con un repertorio compuesto por canciones de grupos emblemáticos del Rock Internacional como Queen, U2, The Beatles, ThePolice, Guns and Roses y clásicos nacionales de grandes artistas como Charly García, Spinetta, Soda Stereo y Los Abuelos de la Nada entre otros. Cada show de "Tren" es único, con cuidadas interpretaciones que buscan generar momentos para cantar y también para bailar. Sus integrantes son Gustavo Santa Ana (batería), Matías Ariza (voz), Martiniano Valle (guitarra), Marcos Sassone (Teclados), José Arnaldo González (bajo) y Martin de Oro (percusión y coros). Rizardi/Posadas harán su prometedor debut y serán los encargados de abrir la noche. Bruno Rizzardi y Claudio Posadas se conocieron durante los ensayos del Homenaje a Pappo que se realizó exitosamente hace algunos meses atrás. A raíz de ese concierto decidieron juntarse para conformar un dúo acústico. Su show lleva a un formato íntimo clásicos de Gustavo Cerati, Charly García, Steve Ray Vaughan y The Beatles. Luego de la medianoche la jornada continua con Coupe Rock, por primera vez tocando en Campana brindará una selección de las mejores canciones de ACDC. Coupe viene recorriendo intensamente el circuito de Zona Norte presentándose en lugares como La Cueva (Villa Adelina), Oktubre (Garín), La Barra (Polvorines), Ruta 26 (Del Viso) City Bar (Martínez) y diversos Motoencuentros. Completando la grilla los campanenses Tabla Rasa tocaran temas de su disco debut a editarse próximamente. Las entradas se pueden adquirir de manera anticipada en Einstein (Mitre 933) vía Whatsapp al 3489572292 o vía mail a estudio4campana@gmail.com

Tren de Escape



Tributos a la historia del Rock:

Tren de Escape y Coupe Rock se presentan en Campana junto a Rizzardi/Posadas y Tabla Rasa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: