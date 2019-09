TODAS VICTORIAS EN DIVISIONES MENORES La jornada del pasado sábado frente a Comunicaciones fue perfecta para el Campana Boat Club, porque además de la Primera, también ganaron las cuatro divisiones menores que se presentaron en la previa. Los resultados fueron: -Séptima División: Victoria 2 a 0 con goles de Maitena Almeida y Agustina González. -Sexta División: Victoria 8 a 0 con goles de María del Pilar González (4), Sol Ale (2), Guillermina Figueroa y Azul Montero. -Quinta División: Victoria 2 a 0 con goles de Milagros Bijarra y Delfina Fernández Palazuelo. -Intermedia: Victoria 1 a 0 con tanto de María Eugenia Díaz. La Primera Damas superó 3-0 a Comunicaciones, logró su cuarto triunfo en fila y es único líder de la E7 porque Huracán y Santa Bárbara "E" dejaron puntos en el camino. La Primera Damas de Hóckey sobre Césped del Campana Boat Club está atravesando un gran momento: el pasado sábado logró su cuarta victoria en fila al vencer 3-0 como visitante a Comunicaciones y, aprovechando otros resultados, quedó como líder absoluta de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano. Es que Huracán y Santa Bárbara ‘’E’’, que junto al CBC estaban punteros con 35 unidades al término de la fecha anterior, dejaron puntos en el camino: el Globo empató sorpresivamente de visitante con Los Pinos 1 a 1, mientras que Santa Bárbara ‘’E’’ perdió ante Luján RC "B" por 3 a 1. En cambio, en Agronomía, el CBC estuvo firme para llevarse una cómoda victoria sobre Comunicaciones. Los goles del Celeste los convirtieron la delantera Sofía González, en dos oportunidades, y la defensora Fátima Tenembaum. Ahora, el Boat Club cuenta con record de 12 ganados, 2 empatados y 2 perdidos y es el único puntero de la Primera E7 con 38 puntos. Después se ubican: Huracán, con 36; Santa Bárbara "E", con 35; y Luján Rugby Club, con 34, cuando faltan apenas seis fechas para la finalización del certamen. Y siguiendo con las estadísticas de la E7, con este nuevo doblete, Sofía González llegó a 14 tantos y está tercera en la tabla general de artilleras, solo por detrás de María Mercedes Pereyra, de Luján Rugby Club, que tiene 17, y de Catalina Petit, de C.A.S.A. de Padua, que suma 15. El once inicial de Gabriel Sáenz para visitar al Cartero fue: Romina Guerrero; Florencia Nuñez, Candela Corrata, Josefina Perez Johanneton, Fátima Tenembaum; Romina Catardi, Camila Tenembaum, Constanza Santini; Sofía González, Delfina Fernández Palazuelo y Martina De la Barrera. Luego ingresaron: Bárbara Brezzi, Maria Eugenia Díaz, Lucía Barczyñsky, Lucía Gelosi, y María Luz Gentilini. Los demás resultados de la fecha fueron: Quilmes "E" 2–1 C.M. Belgrano "B", Hurling "C" 1-2 C.A.S.A. de Padua, y Belgrano Day School 9–1 Vicentinos "B". Por la próxima fecha, a disputarse recién el sábado 14, el Campana Boat Club estará recibiendo a Vicentinos "B", en otra accesible oportunidad de seguir estirando su buen presente. Además, en dicha jornada también jugarán: C.A.S.A. de Padua vs. Belgrano Day School, C.M. Belgrano "B" vs. Hurling "C", Huracán vs. Quilmes "E", Luján Rugby Club vs. Los Pinos y Comunicaciones vs. Santa Bárbara "E".

SOFÍA GONZÁLEZ MARCÓ POR DUPLICADO Y LLEGÓ A LOS 14 GOLES EN EL TORNEO.





FATIMA TENEMBAUM ANOTÓ EL TANTO RESTANTE.



Hóckey sobre Césped:

Las chicas el Boat Club volvieron a ganar y quedaron como únicas punteras

