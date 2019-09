Fue en el marco del tradicional torneo "Santa Rosa". Ulice Villalba, con tres medallas doradas, fue el más destacado. El pasado sábado 31 de agosto se realizó en la pista principal del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) del barrio porteño de Núñez el tradicional torneo "Santa Rosa" de atletismo de pista y campo, organizado y fiscalizado por la Federación Atlética Metropolitana (FAM). El evento contó con más de 500 competidores de las categorías Sub 16, Sub 18 y Mayores, entre ellos, los representantes del equipo del Club Ciudad de Campana, conducido por el profesor Diego Marquine, que contó con el apoyo de la Municipalidad de Campana para poder trasladarse hasta el CENARD. La delegación Tricolor llevó adelante una gran actuación y consiguió 14 podios en total. En ese marco, Ulice Villalba, con un triplete dorado en Salto en Alto, Jabalina y 295 metros c/vallas, fue el más destacado. Los 14 podios del CCC en este campeonato fueron logrados por: -Ulice Villalba: en categoría Sub 16, fue 1º en Salto en Alto; 1º en Lanzamiento de Jabalina; y 1º en 295 metros con vallas. -Malena Rodríguez: en categoría Sub 16, fue 1ª en Lanzamiento de Jabalina. -Julieta Rodríguez: en categoría Sub 16, fue 2ª en Lanzamiento de Jabalina y 2ª en Lanzamiento de Disco. -Aylén Hernandorena: en categoría Sub 16, fue 2ª en los 200 metros. -Enzo Peña: en categoría Sub 16, fue 2º en Salto en Alto -Ariana Gómez: en categoría Sub 16, fue 3ª en Lanzamiento de Jabalina. -Bruno Godoy: en categoría Sub 18, fue 1º en 400 metros con vallas. -Milton de Olivera: en categoría Sub 18, fue 3º en Lanzamiento de Jabalina y 3º en Lanzamiento de Disco. -Juan Martín Marquine: en Mayores, fue 1º en Salto en Alto -Agostina Ríos: en Mayores, fue 1ª en 400 metros con vallas Las restantes actuaciones de los integrantes del equipo de Diego Marquine fueron: -Ariana Gómez: en categoría Sub 16 fue 4ª en 200 metros -Malena Rodríguez: en categoría Sub 16, fue 4ª en Salto en Alto. -Enzo Peña: en categoría Sub 16, fue 4º en Lanzamiento de Jabalina. -Bianca Amante: en categoría Sub 16, fue 6ª en 295 metros con vallas y 9ª en 600 metros. -Simón Cáffaro: en categoría Sub 16, fue 4º en Salto en Alto. -Lautaro Sánchez: en categoría Sub 18, fue 6º en 400 metros con vallas. -Juan Pablo Lares: en categoría Sub 18, fue 4º en Salto en Alto y 7º en 400 metros con vallas. -Juan Parodi: en Mayores, fue 4º en 400 metros con vallas. -Alexander Gómez: en Mayores, 10º en los 3.000 metros. -Mauricio Villavona: en Mayores, 44º en los 3.00 metros. -Aithué Ponce: en Mayores, 52º en los 3.00 metros. -Silvana Hernández: en Mayores, 6ª en los 3.000 metros. -María Florencia Mingues: en Mayores, 18ª en los 3.000 metros.

El equipo del Club Ciudad de Campana logró 14 podios en el Cenard

