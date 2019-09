10K Tenaris: tres días finales para concretar la inscripción

Tras descargar el formulario y completarlo, debe ser presentado impreso y firmado, junto con el DNI, en las oficinas de atención, junto con un alimento no perecedero. Además, quienes corran los 10K deben adjuntar certificado médico. Son los últimos tres días para inscribirse a la 10K Tenaris, la carrera deportiva y solidaria más convocante del corredor norte de la provincia de Buenos Aires, que este año se correrá en las pruebas de 3 y 10 kilómetros y contará con la presentación del dúo folclórico "Los Campedrinos", quienes cerrarán el evento con un gran show musical. En la recta final hacia la largada del próximo domingo 8 de septiembre a las 10 hs, es importante recordar que la preinscripción online hay que concretarla presentando el formulario completo, impreso y firmado, junto con el DNI, en las oficinas de atención Campana (Luis Costa 1587, de lunes a sábados de 11 a 19 hs) o ciudad de Buenos Aires (Club de Corredores - Monroe 916, de lunes a viernes de 10 a 20 hs, sábados de 9 a 15 hs). A partir de este año, los corredores de los 10K deben entregar además certificado médico. En ese momento, se asignará un número de corredor, el voucher para retirar la remera el día de la carrera y el voucher para el chip en el caso de participar de los 10K. Para hacer efectiva la inscripción hay que llevar un alimento no perecedero (fideos, arroz, leche en polvo o polenta) que será donado a instituciones de bien público de Campana y Zárate. Además del podio para los corredores que lleguen en los primeros lugares, habrá premio para aquella escuela con la mayor cantidad de alumnos participantes. Por eso, es importante que las instituciones presenten los formularios de inscripción en las oficinas de atención de calle Luis Costa (ex Campana Verde). Cronograma de la carrera 7 hs: comienza la entrega de remeras en el gimnasio del Colegio Dante Alighieri (Luis Costa y Balcarce). 9:30 hs: entrada en calor a cargo de estudiantes del último año del profesorado de Educación Física del Centro de Innovación Educativa Dante Alighieri (CIEDA). 10 hs: largada de las pruebas 3 y 10K desde el Campito de Siderca. 10:30 hs: presentación de la Banda Municipal en el escenario principal. 11:30 hs: premiación de atletas. 12 hs: Cierre con el show musical de "Los Campedrinos"

LA PRUEBA SERÁ ESTE DOMINGO. COMENZARÁ A LAS 10 DE LA MAÑANA.



10K Tenaris: tres días finales para concretar la inscripción

