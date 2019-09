Después del empate ante Almagro, tanto Sansotre como Del Priore y Brener coincidieron en la necesidad de corregir ese aspecto. Luego del empate frente a Almagro del pasado domingo, el flanco derecho del equipo de Villa Dálmine pasó por la sala de prensa y coincidió en la necesidad de evitar apresuramientos al momento de manejar el balón. Así lo señalaron Nicolás Sansotre, Nicolás Del Priore y Fabricio Brener, cada uno a su turno. "Cuando manejamos la pelota buscamos ser directos y en un par de ocasiones nos apresuramos. Deberíamos tratar de no caer en los pelotazos, porque yo creo que tenemos jugadores de buen pie y cuando más lastimamos es cuando nos juntamos a jugar. Nos falta asociarnos más, pero somos un equipo nuevo, en formación", explicó el lateral. "Cuando nos apuramos, sobre todo después del gol de ellos, tomamos malas decisiones", señaló el mediocampista, mientras que Brener ahondó esa idea: "Tenemos que tranquilizarnos más. Nos falta un poco de paciencia para encontrar el pase. No siempre tenemos que meter pases de gol o entre líneas. A veces nos falta frenar, dar vuelta la pelota y seguir buscando la mejor opción". Para Sansotre, esas correcciones y la dinámica pretendida va a ir apareciendo a medida que transcurran las fechas: "El ritmo lo vamos a conseguir con partidos, fin de semana tras fin de semana. De otra manera no hay forma de agarrar ritmo", marcó. Para Del Priore, la presentación ante Almagro fue positiva: "Tenemos que seguir con la misma idea. Hicimos un buen partido, tuvimos oportunidades para ganarlo y nos vamos contentos con eso". Una sensación que también le quedó a Brener: "Uno siempre quiere ganar, pero dentro de todo, hicimos bien las cosas", apuntó el cordobés. Ahora, el Violeta ya está preparando su presentación frente a Gimnasia de Mendoza, que será el sábado desde las 15.30 horas, nuevamente en Campana: "Como locales nos tenemos que hacer fuertes, tenemos que sacar ventajas, porque somos un plantel joven que juega bien. Si encontramos los espacios, vamos a ser dominantes en casa", señaló Sansotre en línea con aquel ajuste en el que todos coincidieron: tener paciencia para darle el mejor destino posible al balón.

“A VECES NOS FALTA FRENAR, DAR VUELTA LA PELOTA Y SEGUIR BUSCANDO LA MEJOR OPCIÓN", SEÑALÓ BRENER. GARIANO SERÁ EL ÁRBITRO ANTE GIMNASIA (M) Ayer, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó la programación y los arbitrajes para la cuarta fecha de la Primera Nacional. Por la Zona 2, Villa Dálmine recibirá el sábado desde las 15.30 horas a Gimnasia de Mendoza y el referee designado para este encuentro fue Andrés Gariano, quien dirigirá al Violeta por primera vez en su carrera. Para ello contará con Juan Del Fueyo y Cristian Arregues como asistentes y con Nahuel Viñas como cuarto arbitro.

ANDRES GARIANO DIRIGIRÁ POR PRIMERA VEZ AL VIOLETA.



Primera Nacional:

Villa Dálmine; tener más "paciencia" con la pelota, el ajuste que marcaron los jugadores

