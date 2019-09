Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 04/sep/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 04/sep/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

SELECCIÓN: DOS EQUIPOS Con el plantel completo (aunque Franco Armani trabajó de manera diferenciada y Paulo Dybala llegó a último momento), Lionel Scaloni ensayó con dos equipos en el entrenamiento que la Selección Argentina desarrolló ayer en Los Ángeles de cara a los amistosos frente a Chile (mañana jueves) y México (el martes 10). Por un lado, estuvieron Agustín Marchesín; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo; Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul; Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Joaquín Correa. Del otro, se pararon Esteban Andrada; Nicolás Figal, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Matías Zaracho, Guido Rodríguez, Nicolás Domínguez; Roberto Pereyra, Lucas Alario y Manuel Lanzini. JUEGA LA SUB 23 Hoy, desde las 19.00, la Selección Argentina Sub 23 se enfrenta a su par de Bolivia en un amistoso que se disputará en la cancha de Banfield. Se trata del primer ensayo del equipo que dirige Fernando Batista de cara al Preolímpico a disputarse a partir de enero. Luego, el domingo en cancha de Arsenal, el combinado nacional se medirá ante Colombia. FLOJO CUADRANGULAR La Selección Argentina Femenina perdió 3-1 con Costa Rica por 3 a 1 en el cierre del cuadrangular amistoso que disputó en San Pablo, Brasil. En el primer partido del certamen, las dirigidas por Carlos Borrello habían caído 5-0 con el Seleccionado anfitrión. HAY COPA ARGENTINA A pesar del receso por la fecha FIFA, Atlético Tucumán y Boca Unidos de Corrientes se enfrentarán hoy desde las 21.10 horas por los 16vos de Final de la Copa Argentina (transmite TyC Sports). El ganador de este duelo se enfrentará en Octavos a Colón de Santa Fe. ¿DIEGO AL LOBO? La dirigencia de Gimnasia y Esgrima de La Plata quiere que Diego Armando Maradona se convierta en el próximo entrenador del Lobo y ya hizo oficial el primer contacto entre las partes. La institución platense le hizo llegar una propuesta formal a los abogados de Maradona y, ahora, espera por una respuesta. Lo primero que deberán debatir y decidir desde el entorno de Diego, que se recupera de una operación en la rodilla, tiene que ver con las posibilidades médicas de hacerse cargo del equipo. BANFIELD: VUELVE FALCIONI Julio César Falcioni será el nuevo DT de Banfield hasta mediados de 2020, cuando se convertirá en mánager. En un momento complejo por el bajo promedio, el más pedido por los hinchas tendrá a partir del viernes su cuarto ciclo en la institución del sur del Gran Buenos Aires luego de la salida de Hernán Crespo tras una serie de malos resultados. PRIMERA B METRO En el cierre de la cuarta fecha del Torneo Apertura, Colegiales le ganó 3-2 como visitante a Sacachispas y así consiguió su segunda victoria del certamen. El único líder de la categoría es Defensores Unidos, con 10 puntos. Tristán Suárez y Comunicaciones, ambos con 8, son sus escoltas. PRIMERA C Hoy se disputarán dos partidos pendientes del Torneo Apertura que está en marcha: desde las 15.30, Sportivo Italiano jugará los 45 que le restan frente a Deportivo Merlo, mientras que desde las 19.30, Excursionistas recibirá a Real Pilar.

