Breves: Polideportivas

ARGENTINA VS RUSIA Por la tercera y última fecha del Grupo B del Mundial de China, la Selección Argentina de Básquet enfrentará hoy desde las 9.30 horas a Rusia en un duelo de equipos invictos y con el boleto a la segunda fase ya confirmado (ambos le ganaron a Corea del Sur y Nigeria, que se enfrentan ya sin chances). Sin embargo, como los resultados de esta primera etapa se arrastrarán a la próxima, el juego cobra mucho valor para lo que será luego la disputa por la clasificación a los Cuartos de Final. En tanto, por el Grupo A, Polonia (2-0) se medirá con Costa de Marfil (0-2), mientras que China (1-1) y Venezuela (1-1) definirán mano a mano el pase a la próxima ronda. Los dos mejores de este Grupo A conformarán en la segunda fase una nueva zona con Argentina y Rusia, los clasificados del B. En el Grupo C hoy jugarán: España (2-0) vs Irán (0-2) y Puerto Rico (1-1) vs Túnez (1-1). En tanto, por el D lo harán: Serbia (2-0) vs Italia (2-0) y Angola (0-2) vs Filipinas (0-2). Ayer se completó la segunda fecha de la primera fase con los siguientes resultados: -Grupo E: Estados Unidos 93-93 Turquía y República Checa 89-76 Japón. -Grupo F: Brasil 79-78 Grecia y Nueva Zelanda 93-83 Montenegro. -Grupo G: República Dominicana 70-68 Alemania y Francia 103-64 Jordania. -Grupo H: Australia 81-68 Senegal y Lituania 92-69 Canadá. PEQUE VA POR NADAL Por los Cuartos de Final del US Open 2019, el argentino Diego Schwartzman se medirá hoy frente al español Rafael Nadal (Nº 2 del mundo) en un encuentro que se jugará en el segundo turno nocturno del estadio Arthur Ashe del complejo Flushing Meadows de New York (alrededor de las 21.30 de nuestro país). El ganador de este partido se enfrentará en semifinales al vencedor del duelo que a las 14.30 protagonizarán el francés Gael Monfils y el italiano Matteo Berrittini. En tanto, ayer, el ruso Daniil Medvedev (finalista en Toronto y campeón en Cincinnati) se convirtió en el primer clasificado a semifinales tras vencer en cuatro sets al suizo Stanislas Wawrinka (7-6, 6-3, 3-6 y 6-1). Su próximo rival se definía anoche, en el encuentro que el suizo Roger Federer y el búlgaro Grigor Dimitrov disputaban al cierre de esta edición. PRIMERA EN LA MÁXIMA El domingo, un día después del fallecimiento de su amigo Anthoine Hubert en la Fórmula 2, el monegasco Charles Leclerc ganó su primera carrera de Fórmula 1 al imponerse en el Gran Premio de Bélgica con su Ferrari. El podio lo completaron los dos Mercedes: el británico Lewis Hamilton fue segundo, mientras que el finés Valtteri Bottas culminó tercero. Con estos resultados, Hamilton se mantiene cómodo en el primer lugar del campeonato de pilotos con 268 puntos, a 65 de distancia de Bottas (203). La próxima carrera de la F1 será este domingo 8 en Italia. GARCÍA EN EL TN La octava fecha del Turismo Nacional, disputada en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo, vio ganador a Antonino García (Ford), quien aprovechó el golpe que sufrió Carlos Okulovich y dejó atrás a Emmanuel Moriatis (Ford) y Ricardo Bundziak (Citroen). El campeonato de la Clase 3 sigue siendo liderado por José Manuel Urcera (Honda), con 172 puntos. De cerca lo acechan Emmanuel Moriatis (168), Leonel Pernía (163), José Pipkin (161) y Facundo Ardusso (152). La próxima carrera será el 29 de septiembre en Viedma.

